Soledad Pastorutti en la previa del show: “Hay un público hermoso que me sigue aguantando”

Soledad Pastorutti en la Fiesta Nacional de la Avicultura fue una de las grandes protagonistas de la última noche de la celebración en Crespo. Antes de subir al escenario, la cantante brindó una conferencia de prensa en la que repasó sus 30 años de trayectoria, destacó su vínculo con Entre Ríos y anticipó que este lunes viajará a Buenos Aires para participar de un acontecimiento que consideró muy importante en su vida.

La Fiesta Nacional de la Avicultura se transmite en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

La artista explicó que habitualmente prefiere ofrecer conferencias después de sus espectáculos, pero que en esta oportunidad debía retirarse inmediatamente al finalizar su presentación. “Tengo que salir volando después de que termina el espectáculo, por eso no quería dejar de atenderlos y agradecerles que estén acá y agradecerle a Crespo esta nueva posibilidad”, expresó.

El significado de Vale la Pena y sus 30 años de carrera

Durante el encuentro, Soledad reflexionó sobre el significado de Vale la Pena, el nombre de su propuesta musical, que representa una mirada sobre las experiencias personales y los desafíos de la vida.

“Todo lo que hace referencia al disco, los valores, las cosas que nos pasan, valen la pena. Incluso a veces lo que nos hace doler un poco”, sostuvo. En ese sentido, consideró que las dificultades también forman parte de las experiencias que permiten valorar lo vivido.

Al analizar su trayectoria, destacó el acompañamiento que recibió durante tres décadas. “Estoy contenta. Creo que después de tantos años mantenerme no es fácil, pero hay un público hermoso que me sigue aguantando”, manifestó.

Su vínculo con Entre Ríos y las nuevas generaciones

La cantante recordó que Entre Ríos fue una de las primeras provincias que visitó durante su infancia, incluso antes de alcanzar reconocimiento nacional en el Festival de Cosquín.

“Entre Ríos es una de las primeras provincias que pisé siendo muy niña, sin haber subido a Cosquín”, recordó. Además, señaló que regresar a los escenarios entrerrianos le generaba una emoción especial por el vínculo construido con el público a lo largo de los años.

Uno de los aspectos que más destacó fue la presencia de niños y jóvenes en los festivales. “Eso es lo que me emociona, que haya un público nuevo con nuestra música, con nuestros festivales”, expresó. También valoró el crecimiento del folclore y reconoció el trabajo de artistas de distintas generaciones.

Qué preparó para su presentación en Crespo

Consultada sobre el espectáculo, explicó que su repertorio combina canciones tradicionales de su carrera con nuevas propuestas musicales. Si bien existe una estructura previamente ensayada, suele introducir modificaciones según las características del público.

“Hoy venimos con un show que es bastante variado, bastante federal, que llevó tiempo que se asiente en escena y ahora estamos viendo los resultados”, adelantó.

La artista confirmó que incluiría canciones de Casa Sole, algunos de sus clásicos y temas de Vale la Pena. También explicó que procura renovar sus presentaciones para ofrecer propuestas diferentes, sin dejar de interpretar las canciones que sus seguidores esperan escuchar.

El pedido de Soledad para acompañar a los artistas locales

Otro de los temas abordados fue la importancia de respaldar a los músicos regionales y brindarles oportunidades para desarrollar sus carreras.

“Tenemos que empezar a bancar a los artistas locales para que lleguen más alto”, afirmó. La cantante consideró fundamental que el público acompañe las presentaciones de los artistas emergentes, especialmente en los festivales populares.

En ese contexto, elogió las actuaciones que había observado durante la Fiesta Nacional de la Avicultura. “He visto muy buen nivel de canto, sobre todo que es muy difícil y me parece que eso es interesante”, destacó.

La sorpresa que anticipó para este lunes en Buenos Aires

Uno de los momentos más destacados de la conferencia se produjo cuando le consultaron sobre su participación en una celebración religiosa prevista para este lunes en Buenos Aires.

Soledad confirmó el viaje, aunque prefirió mantener en reserva los detalles del acontecimiento. “Hay una gran oportunidad mañana. Nosotros ya sabíamos hace tiempo, era una especie de sorpresa. Por supuesto que con la prueba de sonido se corrió el chisme”, reveló.

La cantante explicó que debía cuidar especialmente su voz y que prácticamente no tendría tiempo para descansar después de su actuación en Crespo. “Les quiero pedir a ustedes que me ayuden a cuidarme porque voy a estar sin dormir para mañana poder tener un momento tan importante en mi vida”, manifestó. Antes de retirarse, agradeció el recibimiento de la ciudad y expresó su deseo de ofrecer un gran espectáculo. “Quiero dar lo mejor en Crespo y cuando me vaya volando entenderán por qué lo hago, porque saben que siempre trato de saludar a todo el mundo”, concluyó.