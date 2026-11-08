Evaluarían pedir la detención de Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda Nara

Yanina Latorre aseguró que la Fiscalía analizaba solicitar la detención de Mauro Icardi tras la denuncia presentada por Wanda Nara. La Justicia dispuso una restricción de acercamiento a su hija Francesca por 45 días, mientras investiga una presunta agresión.
La Justicia investiga a Mauro Icardi por una presunta agresión a su hija Francesca, de 11 años, ocurrida el viernes 6 de noviembre en su vivienda del barrio privado La Isla, en Nordelta. En medio de las actuaciones judiciales, Yanina Latorre reveló que la Fiscalía evaluaba solicitar la detención del futbolista, mientras Wanda Nara permaneció más de cuatro horas declarando ante la Fiscalía de Género de Tigre.
La conductora de SQP, programa de América TV, difundió durante la noche del sábado una serie de publicaciones en Instagram con información que, según afirmó, recibió de fuentes vinculadas con la investigación. “Me dicen de adentro, que todo indicaría que lo detienen”, escribió Latorre. Sin embargo, hasta ese momento no se había informado oficialmente una orden de detención contra Icardi.
El caso se originó después de que Wanda Nara recibiera mensajes de su hija a través de iCloud, en los que la menor manifestó que su padre la había golpeado y que permanecía encerrada en una habitación. La conductora interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity y se dirigió al domicilio del futbolista, donde intervino personal policial tras un llamado al 911.
Qué ocurrió en la casa de Mauro Icardi
Según el acta policial difundida por SQP, y según publicó Infobae, efectivos del Comando de Patrullas de Tigre llegaron al domicilio alrededor de las 17 del viernes, luego de recibir una alerta por una posible situación de violencia infantil. El documento señaló que Icardi inicialmente se negó a permitir el ingreso de los uniformados.
Minutos después, Francesca salió de la vivienda descalza, en medias y llorando, y se acercó a su madre. Ante los policías, la niña manifestó que su padre la había golpeado y amenazado. También refirió dolor de cabeza y molestias en la rodilla izquierda.
Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre (SET) examinó a la menor y no detectó lesiones de gravedad, aunque recomendó realizar una radiografía por un traumatismo leve en la rodilla. Wanda Nara informó que su hija tenía programada una cirugía de meniscos para el mes siguiente.
De acuerdo con la versión difundida por Yanina Latorre, el conflicto habría comenzado cuando Icardi retiró a sus hijas del colegio antes de lo previsto, mientras Francesca rendía un examen. La periodista sostuvo que la niña no quería acompañarlo y que esa situación provocó una discusión.
El futbolista negó haber cometido las agresiones denunciadas y sostuvo ante las autoridades que el desacuerdo se produjo porque no autorizó a su hija a asistir a una reunión con amigos. Ambas versiones forman parte de los elementos que deberán ser evaluados por la Justicia.
La Justicia prohibió a Icardi acercarse a su hija
El juez Orlando Abel Díaz dispuso una medida cautelar que prohíbe a Mauro Icardi acercarse a Francesca durante 45 días corridos, contados desde su notificación formal.
Según la resolución judicial a la que accedió Infobae, el futbolista no podrá aproximarse a menos de 100 metros de la menor ni a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier otro lugar donde se encuentre.
La medida también prohíbe mantener contacto con la niña de manera presencial, telefónica, mediante mensajes, redes sociales o a través de terceros. El fallo advierte que cualquier incumplimiento podría derivar en una imputación por desobediencia judicial.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Tigre, bajo una calificación preliminar de presuntas lesiones leves. Además, se ordenó la intervención del área municipal de violencia por razones de género y de la Asesoría de Menores para garantizar el acompañamiento y la protección de la niña.
Yanina Latorre reveló que evaluaban pedir la detención
Mientras avanzaban las actuaciones, Yanina Latorre publicó nuevas versiones sobre la situación judicial de Icardi. La conductora aseguró que la Fiscalía analizaba solicitar su detención y sostuvo que la información provenía de personas con conocimiento del expediente.
“Me dicen de adentro, que todo indicaría que lo detienen”, expresó en una de sus últimas historias de Instagram del sábado.
La afirmación generó repercusiones, aunque corresponde a información atribuida a la periodista y no a una decisión judicial confirmada. La existencia de una medida de restricción de acercamiento tampoco implica, por sí misma, que se haya dispuesto la detención del futbolista.
Latorre también señaló que los policías acudieron al domicilio con una orden para recuperar la mochila y el teléfono celular de Francesca, pero que Icardi se habría negado a entregarlos. Según la documentación difundida, la resolución judicial contempló la intervención del fiscal para gestionar la restitución de esos objetos.
Wanda Nara declaró durante más de cuatro horas
Wanda Nara permaneció más de cuatro horas ante las autoridades judiciales de Tigre, donde formalizó su denuncia y brindó información sobre lo sucedido con su hija.
Según trascendió, la conductora solicitó que Francesca pudiera declarar mediante una entrevista en Cámara Gesell, procedimiento destinado a recibir el testimonio de niños, niñas y adolescentes en un ámbito especializado.
Poco antes de la medianoche del sábado, Nara fue vista cuando abandonaba la Fiscalía de Género de Tigre en una camioneta junto a su pareja, Martín Migueles. Las imágenes fueron registradas por las cámaras del medio local Tigre News.
En paralelo, la resolución judicial dispuso que se sortee un Juzgado de Familia para intervenir en cuestiones vinculadas con el cuidado personal, los alimentos y el régimen de comunicación de las hijas de la expareja.
Los antecedentes del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi
El episodio de Nordelta se produjo después de otros enfrentamientos judiciales entre Wanda Nara y Mauro Icardi relacionados con sus hijas.
Durante el año anterior, ambos protagonizaron un conflicto en el edificio Chateau Libertador, donde reside la conductora. En aquella oportunidad, el futbolista intentó retirar a Francesca e Isabella en cumplimiento de una resolución judicial, pero la situación derivó en una intervención de la Policía de la Ciudad y del SAME.
El procedimiento estuvo marcado por discusiones, llantos y momentos de tensión. Las niñas regresaron al departamento y el episodio dio lugar a nuevas controversias entre sus padres.