El Polaco en la Fiesta Nacional de la Avicultura: “Entre Ríos siempre nos da mucho cariño”

El Polaco en la Fiesta de la Avicultura: qué dijo antes del show.

El Polaco en la Fiesta Nacional de la Avicultura fue uno de los grandes protagonistas de la segunda noche de la celebración que se desarrolló en Crespo. El cantante de cumbia llegó al predio para cerrar la jornada musical y, minutos antes de subir al escenario, dialogó con Elonce sobre su trayectoria, sus próximos proyectos y el vínculo especial que mantiene con el público de Entre Ríos.

Con numerosos seguidores que aguardaban su presentación desde temprano, el artista se mostró entusiasmado por participar de una de las celebraciones populares más importantes de la región. “Estoy muy contento de estar acá tocando para todos ustedes. Estamos muy ansiosos, es una fiesta hermosa que estábamos esperando con muchas ganas”, expresó durante el encuentro con Elonce.

El músico también dedicó palabras de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante sus casi 21 años de carrera. “Gracias por aguantarme estos 21 años casi de carrera. Siempre que venimos a Entre Ríos, para nosotros, es un placer. La gente nos abre la puerta, nos da mucho cariño y cuando volvemos a casa, volvemos muy felices”, manifestó.

Un espectáculo con los clásicos que marcaron generaciones

La expectativa por el espectáculo se reflejó en el movimiento del público dentro del predio, donde familias, jóvenes y visitantes de distintas localidades se acercaron para disfrutar de la segunda jornada. La presentación del cantante constituyó uno de los momentos centrales de una programación que combinó propuestas musicales, gastronomía y actividades vinculadas con la producción avícola.

Consultado sobre las canciones que había preparado para el cierre, El Polaco anticipó un recorrido por diferentes momentos de su trayectoria. “Hacemos temas de todo nuestro repertorio, desde nuestras canciones del principio hasta lo nuevo. Vamos a hacer un poquito de todo”, afirmó, mientras los seguidores esperaban escuchar algunos de sus éxitos más conocidos.

El artista también reflexionó sobre la vigencia de sus canciones entre públicos de distintas edades. En particular, destacó el papel de las plataformas digitales para acercar la cumbia de otras épocas a nuevas generaciones. “Hay que agradecerle a la gente de internet. Nosotros somos una banda que, gracias a Dios, desde 2006 hasta ahora no paramos nunca”, sostuvo.

Casi 21 años de carrera y una anécdota en Europa

A lo largo de su trayectoria, El Polaco construyó una carrera que trascendió los escenarios musicales y lo llevó a participar en distintos programas de televisión. Esa exposición, sumada a sus presentaciones en fiestas populares, contribuyó a mantener su presencia entre seguidores de diferentes generaciones.

“Hemos tocado en todos lados, hemos estado en todos los realities en los que pudimos meternos. Siempre fuimos inquietos”, recordó el cantante al repasar las experiencias que atravesó desde sus comienzos en la música tropical.

Durante la conferencia también hubo espacio para el humor. Ante una consulta relacionada con la tradición alemana de Crespo y su nombre artístico, recordó una situación que vivió durante una presentación en Europa. Según relató a Elonce, algunos espectadores de origen polaco se acercaron esperando escuchar canciones tradicionales de su país, pero se encontraron con un espectáculo de cumbia. La anécdota despertó risas entre los presentes.

El inesperado desafío de subir a un ring de boxeo

Más allá de la música, El Polaco sorprendió al revelar que se encontraba entrenando para participar en el evento de boxeo Párense de Manos, una experiencia completamente diferente a las que había afrontado durante su carrera artística.

“Me metí en otro desafío, que es que voy a boxear ahora en Párense de Manos. Es algo nuevo, me tiene loco esto. Casi a los 40 años me metí en este quilombo”, comentó entre risas, al referirse a su preparación para subir al ring.

El cantante aseguró que estaba dedicando tiempo y esfuerzo al entrenamiento. “Me estoy preparando con todo para dar lo mejor”, afirmó. De esta manera, sumó una nueva actividad a una agenda que continuaba marcada por los recitales y los compromisos musicales.

Nuevo disco, televisión y una gira que continúa

En cuanto a sus próximos proyectos, el músico confirmó que trabajaba en nuevas canciones y que tenía previsto publicar otro álbum. “Estamos grabando. Voy a sacar un álbum nuevo. Terminé de grabar el que estoy grabando ahora”, señaló sobre el proceso creativo que atravesaba.

También compartió una reflexión sobre su manera de encarar el presente y las decisiones profesionales. “Yo creo que después de la pandemia no hay que pensar tanto en el futuro, sino en el momento y vivirlo con amor”, expresó a Elonce, al explicar por qué prefería avanzar gradualmente con sus proyectos.

Respecto de un eventual regreso a la televisión, reconoció que disfrutaba de ese ámbito, aunque no confirmó ninguna participación. Sobre la continuidad de sus actuaciones, adelantó: “Después de acá nos vamos a Paraná y mañana estamos en Buenos Aires”. También mencionó presentaciones posteriores en Neuquén y otros compromisos para cerrar el año.

Una despedida con un mensaje especial para Entre Ríos

Antes de retirarse para preparar su presentación, El Polaco volvió a destacar el afecto que recibe en cada visita a la provincia. Su despedida estuvo acompañada por una declaración dirigida especialmente a los seguidores entrerrianos: “Aguante Entre Ríos. Los amo mucho con todo mi corazón”.

La presencia del cantante generó un intenso movimiento alrededor del sector de prensa, donde numerosos admiradores intentaron acercarse para saludarlo y conseguir una fotografía. El entusiasmo también se trasladó al escenario principal, donde su actuación fue el cierre musical de la segunda jornada.

Así, la Fiesta Nacional de la Avicultura sumó una nueva noche de espectáculos y encuentros populares, con un artista que, después de casi 21 años de trayectoria, continuó reuniendo a distintas generaciones alrededor de sus canciones.