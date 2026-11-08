"Cansados, pero felices": volvieron los ciclistas que viajaron a ver al Papa León XIV

Un grupo de ciclistas regresó a Paraná el sábado 7 de noviembre por la noche, después de asistir a la misa del Papa León XIV en Paysandú. Veinte peregrinos habían partido desde la Catedral de la capital entrerriana y, con quienes se sumaron durante el recorrido, fueron 40 los que cruzaron a Uruguay.

"Fuimos 20 desde acá y después terminamos siendo 40 ciclistas que cruzamos a Paysandú", contó Lorena Suárez a Elonce al regreso. "Cansados, pero felices", resumió al recordar que pudieron ver de cerca al pontífice.

La organización del viaje se había retomado el 26 de octubre, después de un período de incertidumbre por la operación del Santo Padre. Suárez recordó que, una vez en el predio, pudieron ingresar y salir con rapidez.

Las escalas en Villaguay y Colón

El primer tramo desde Paraná hasta Villaguay fue de unos 150 kilómetros, según relató uno de los participantes. Allí, parte de la delegación durmió en un alojamiento municipal y el resto se instaló en espacios que alquiló por su cuenta.

Al día siguiente, los ciclistas continuaron hasta Colón. El párroco Daniel Petelín les facilitó un lugar para pasar la noche en la parroquia frente a la plaza, donde se quedó buena parte del grupo antes de la última etapa.

El sábado salieron cerca de las 5 de la mañana rumbo a Paysandú. Cruzaron el puente internacional General Artigas con frío y llovizna, acompañados por Gendarmería en el tramo argentino y recibidos del otro lado por personas que los guiaron hasta el predio.

El papamóvil pasó junto al grupo

Patricia, una de las peregrinas, contó que las condiciones mejoraron al llegar al Parque París Londres. Allí consiguieron ubicarse junto a una baranda, desde donde pudieron ver de cerca al Papa León XIV antes de la misa.

"Pasó el papamóvil al lado nuestro", recordó. Para ella, ese momento coronó un recorrido que había sido exigente desde la partida: "Fue un total desafío, pero sabíamos que íbamos a llegar".

Suárez también destacó el mensaje de la homilía y recordó las referencias al cuidado de la casa común y a las cuestiones sociales. Sobre la posibilidad de haber estado cerca del pontífice, dijo: "Hay que vivirlo, porque no se puede describir".

De un grupo de WhatsApp a la ruta

Entre los ciclistas había personas de distintas edades que, en su mayoría, solo se conocían por WhatsApp. "Es un esfuerzo que no es individual, es un esfuerzo colectivo", dijo uno de los integrantes al recordar las horas que compartieron sobre la ruta.

Para Claudia fue su primera experiencia de cicloturismo. Contó que decidió sumarse después de ver una entrevista a Julio Galera en Elonce: "Le tomé una captura a la pantalla y dije: ‘Me voy de travesía’".

Marcelo Fornari, que acompañó al grupo desde el vehículo de apoyo, recordó cómo reaccionaron los fieles al ver llegar a los peregrinos en bicicleta. "Mucha gente nos saludaba y nos aplaudía", contó. Suárez, por su parte, agradeció a la Policía de Entre Ríos por el acompañamiento desde la Catedral hasta Colón y a quienes los recibieron en Uruguay.