Fuerte discurso de León XIV en Casavalle: "Hay que despertar de nuestras inercias y abogar por el bien común"

El papa León XIV recorrió la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el barrio de Casavalle, y lanzó un fuerte mensaje en el que pidió terminar con la exclusión social y "trabajar todos unidos".

Durante su paso por el barrio, el Santo Padre recorrió las distintas viviendas y habló con los vecinos de la comunidad. A su vez, se proyectó un video sobre el trabajo que realiza la Iglesia en Casavalle.

También se escucharon las voces de distintos vecinos del barrio, quienes le relataron a León XIV las experiencias de vida que tuvieron que atravesar y cómo la Iglesia los ayudó a superar esos momentos trágicos.

Casavalle, ubicado al norte de Montevideo, es considerado uno de los barrios más humildes de Uruguay. El Sumo Pontífice estuvo acompañado de Daniel Sturla, el arzobispo de Montevideo, y del séquito papal.

Al momento de pronunciar su discurso, León XIV comenzó agradeciendo a aquellas personas que dieron sus testimonios de vida, los cuales "abrieron sus corazones para compartir con nosotros el triunfo de la vida, la fe y la esperanza".

También habló sobre el proyecto de viviendas en Casavalle: "Me alegra haber podido contribuir a estas iniciativas. Que estas viviendas sean un verdadero hogar en donde puedan crecer en dignidad, paz y esperanza, sintiendo siempre la cercanía y el amor de Dios".

En otro tramo de su exposición, compartió la parábola del buen samaritano y lanzó un fuerte mensaje en el que pidió terminar con la exclusión social.

"No se puede pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver. Un niño no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro digno debido a la inseguridad que reina en las calles. No podemos callar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos. No podemos ignorar que en nuestro entorno hay mucha gente que sufre estar sola y es vulnerable".

El mensaje del Papa, además, sumó un pedido a los distintos niveles de la dirigencia del país, en el que sostuvo la importancia de "trabajar unidos" para finalizar con la exclusión social.

"Tenemos que trabajar unidos: la Iglesia, la comunidad civil y el Estado. Hay que despertar de nuestras inercias y abogar por el bien común".

(El País).

Sobre el final de su discurso, el Sumo Pontífice recordó al papa Francisco y una frase suya: "La inclusión o exclusión de las personas que sufren define todos sus proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos".

"Hay que seguir apostando por la cercanía caritativa del buen samaritano, que no fue indiferente ante la desgracia ajena. Unamos nuestros esfuerzos y respondamos con generosidad a la llamada de edificar juntos una patria de hermanos", concluyó.

Cómo sigue la agenda del Papa

Tras haber concluido su paso por Casavalle, León XIV continuará en Montevideo y llevará a cabo sus últimas dos actividades oficiales en esa ciudad:

-18:00 – Convocatoria en el mundo educativo: Posteriormente, se dirigirá a la Universidad Católica del Uruguay para dialogar con representantes del ámbito académico y docentes.

-19:00 – Vigilia en el Estadio Centenario: El cierre de la jornada estará marcado por una masiva vigilia de oración en el emblemático Estadio Centenario, reuniendo a jóvenes y comunidades de fe de toda la región.

Cierre en Florida y posterior vuelo hacia Buenos Aires

La visita a Uruguay culminará el domingo 8 de noviembre con una misa central a las 10:30 en la Plaza Asamblea de la ciudad de Florida, frente al santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.

Concluida esa ceremonia y tras la despedida oficial en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, prevista para las 15:10, el Sumo Pontífice emprenderá el vuelo directo hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires a las 15:30, dando inicio formal a su esperada estadía en la Argentina.