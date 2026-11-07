Más de 150 espacios culturales abrieron sus puertas en la Noche de los Museos Entrerrianos

La Noche de los Museos Entrerrianos se desarrolló este viernes con la participación de más de 150 espacios culturales, instituciones y sitios patrimoniales de toda la provincia, que ofrecieron visitas guiadas, exposiciones, talleres y espectáculos gratuitos.

El gobernador Rogelio Frigerio participó de las actividades en Paraná, donde más de 45 instituciones abrieron sus puertas al público. La propuesta permitió que vecinos y turistas recorrieran museos, edificios históricos y espacios culturales mediante actividades especialmente organizadas para acercar el patrimonio entrerriano a la comunidad.

Durante su recorrida, Frigerio destacó la convocatoria y el interés de los visitantes. "Muy contento por cómo la gente se apropia de esta jornada y disfruta de nuestro arte, de la historia también reflejada en nuestros museos", expresó el mandatario.

Más de 6.500 visitantes en el Museo Serrano

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, brindó detalles sobre la magnitud de la jornada y destacó la participación de instituciones de diferentes localidades.

"Hay habilitados 150 espacios entre museos, instituciones, espacios patrimoniales en toda la provincia de Entre Ríos. En Paraná hay más de 45", precisó el funcionario.

Además, confirmó que el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano recibió a más de 6.500 personas, según los primeros registros, una cifra que superó la concurrencia de la edición anterior.

Stoppello sostuvo que la iniciativa constituyó "una invitación a conocer el patrimonio de los entrerrianos, que nos pertenece a todos y que está en resguardo en estos espacios".

Un circuito cultural para disfrutar en familia

Por su parte, la directora general de Museos y Patrimonio Cultural, Maia Rodríguez, destacó la diversidad de propuestas y el trabajo conjunto entre organismos provinciales, municipales e instituciones culturales.

"Tenemos propuestas para todas las edades. Es un momento especial para venir en familia y recorrer los museos en este horario", manifestó.

En Paraná, las actividades se concentraron especialmente en un corredor cultural comprendido entre plaza Carbó y plaza San Miguel, donde se sumaron espacios de Casa de Gobierno, el Círculo Católico, facultades y museos provinciales.

Una iniciativa para acercar el patrimonio a la comunidad

Rodríguez valoró la articulación institucional que permitió ampliar el circuito y ofrecer diferentes experiencias a los visitantes.

"Juntos, unidos a la Municipalidad, hemos logrado hacer de esta noche un momento hermoso", expresó la funcionaria al referirse a la organización.

La Noche de los Museos Entrerrianos fue organizada por la Secretaría de Cultura provincial, el Consejo Provincial de Cultura y las instituciones participantes, con el objetivo de promover el acceso gratuito al patrimonio histórico y cultural y fortalecer el vínculo de la comunidad con su identidad.