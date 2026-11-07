Falleció el sacerdote Luis Alfredo Anaya, exdecano de la UCA Paraná: el religioso tenía 73 años

REDACCIÓN ELONCE
El sacerdote Luis Alfredo Anaya falleció este sábado a los 73 años, tras permanecer internado desde septiembre. Fue decano delegado de la Facultad de Humanidades de la UCA Paraná y tuvo una extensa trayectoria religiosa. El Arzobispado expresó su pesar y pidió oraciones por su eterno descanso.
Falleció el sacerdote Luis Alfredo Anaya, de 73 años, quien había sido decano de la Universidad Católica Argentina (UCA), sede Paraná, y contaba con una extensa trayectoria dentro de la Iglesia. El deceso fue confirmado este sábado por el Arzobispado de Paraná, luego de que el religioso permaneciera internado desde septiembre en una clínica de la capital entrerriana.
A través de un comunicado oficial, la institución religiosa expresó su pesar por la pérdida y destacó el compromiso pastoral que Anaya mantuvo durante cuatro décadas de sacerdocio.
"Con profundo pesar, informamos el fallecimiento del presbítero Luis Alfredo Anaya. Damos gracias a Dios por su vida y por el servicio que brindó a la Iglesia", manifestó el Arzobispado, que también invitó a la comunidad a elevar una oración por su eterno descanso.
Su estado de salud y sus últimos años
El sacerdote había sido internado durante la madrugada del domingo 6 de septiembre en una clínica ubicada sobre calle San Martín, en Paraná. Desde entonces, atravesaba un delicado estado de salud que motivó su permanencia en el establecimiento asistencial.
Durante sus últimos años de actividad, Anaya estuvo al frente de la Residencia Sacerdotal Jesús Buen Pastor, situada en calle Italia al 300. El establecimiento alberga a integrantes del clero de edad avanzada o que requieren cuidados por problemas de salud.
Su fallecimiento se produjo cuando estaba próximo a cumplir 41 años desde su ordenación sacerdotal, una trayectoria durante la cual desarrolló tareas pastorales, educativas y de formación religiosa.
Una extensa trayectoria académica y religiosa
Luis Alfredo Anaya nació el 26 de marzo de 1953 en Buenos Aires. Antes de ingresar al sacerdocio, se graduó como abogado en la Universidad Católica Argentina, en 1977. Posteriormente, profundizó su formación religiosa y obtuvo el doctorado en Teología Moral en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma.
También alcanzó el título de magíster en Ética Biomédica. Fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1985 en Paraná por el entonces arzobispo Estanislao Esteban Karlic.
En el ámbito educativo, se desempeñó como profesor y decano de la UCA Paraná, además de ejercer la docencia en el Seminario Arquidiocesano. Entre 2000 y 2002 integró el Consejo de Fe y Cultura del Episcopado Argentino.
Su participación en organismos eclesiásticos
En 2010, Anaya integró el consejo presbiteral de la curia que recibió los reclamos de víctimas de los abusos atribuidos al sacerdote Justo José Ilarraz. En 2018 fue citado por la Justicia en el marco de ese proceso, aunque no prestó declaración. La causa concluyó con una condena que posteriormente quedó alcanzada por una resolución de prescripción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con su fallecimiento, la Arquidiócesis de Paraná despidió a un sacerdote que desarrolló gran parte de su vida religiosa y académica en la capital entrerriana.
Velatorio
Los restos de Luis Alfredo Anaya serán velados en el monasterio Abba Padre en López Jordán y Fraternidad de Paraná, desde hoy sábado 7 de noviembre de 18:30 a 23:30 h. y se celebrará una Misa a las 20:00 h. El domingo 8 de noviembre, las puertas se abrirán a las 7:00. La celebración de la Santa Misa de despedida será a las 8:00 h. y, a continuación, se realizará el traslado de sus restos a Buenos Aires para su sepultura.
Responsabilidades Pastorales
Ejerció comoVicario Parroquial de la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Paraná (1986-1988 y 1993); Vicario Parroquial de Santa Teresita, Paraná (1993); Vicario Parroquial de Nuestra Señora del Carmen, Paraná (2003-2004); Párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Paraná (2004 -2007); Párroco de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya (2008-2012).
Residente en la Parroquia San Miguel de Paraná (desde el 12 de mayo de 1995) y en la Facultad de Humanidades, Paraná (1996-2003). Residente en la Cuasi Parroquia Santa Ana de Aldea María Luisa (2007-2008). Residente en la Parroquia San José Obrero (2008). Residente en la UCA sede Paraná (2012-2016).
Fue Defensor del Vínculo del Arzobispado de Paraná (1986). Enseñó como Profesor en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, en el Centro Teresa de Ávila y en el Instituto Fons Vitae. Fue Asesor de Junta Arquidiocesana de Acción Católica, del Consejo de Jóvenes y de Mujeres de la Acción Católica (1993-1997). Capellán del Colegio Santa María del Rosario, Paraná y de las casas de formación de las Hermanas Siervas de la Divina Providencia (1993-1998).
Decano Delegado de la Facultad de Humanidades de la P. U. C. A. sede Paraná (1996-2001 y 2010-2016). Capellán residente del Hospital Regional San Martín en Paraná y Delegado Episcopal para la Pastoral de la salud (2016-2020). Coordinador del Programa Pastoral de Amistad Social (2002 -2003). Delegado Episcopal para la Formación permanente del Clero (2017-2023).