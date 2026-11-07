Fin de semana largo y visita del Papa: se duplicó el ingreso de vehículos por el Túnel Subfluvial y anticipan demoras

El ingreso de vehículos por el Túnel Subfluvial se duplicó durante las primeras horas de este sábado, en el marco del fin de semana largo y de una intensa agenda de actividades deportivas, culturales y turísticas en Entre Ríos. Según confirmó a Elonce la comisario Florencia Cabrera, entre la medianoche y las 13 atravesaron el viaducto hacia Paraná unos 4.200 vehículos, cuando el promedio habitual para esa misma franja horaria ronda los 2.000.

El importante movimiento se registró desde las primeras horas de la jornada y generó extensas filas de automóviles, camionetas y transportes de pasajeros. La circulación fue constante y, en determinados momentos, se produjeron demoras incluso dentro del túnel que conecta Paraná con Santa Fe.

“En un día normal, la cantidad de vehículos que ingresan desde las 00:00 hasta las 13:00 es de aproximadamente 2.000. Hoy tuvimos 4.200, más del 100% de incremento”, precisó Cabrera durante una entrevista con Elonce.

Los motivos del intenso movimiento vehicular

La funcionaria policial explicó que el aumento de la circulación estuvo relacionado con diferentes acontecimientos que convocaron a visitantes de otras provincias y localidades entrerrianas.

Entre las actividades mencionó un torneo de básquet femenino para adolescentes de entre 16 y 17 años en La Paz, que motivó el ingreso de numerosos vehículos de transporte de pasajeros.

“Han entrado muchas traffic por el torneo de básquet. También han venido a un recital de Don Osvaldo en Paraná y hay una carrera en Concordia”, detalló.

A estas actividades se sumó el movimiento turístico hacia distintos destinos de la provincia y del Litoral. Cabrera indicó que numerosas familias viajaron hacia los complejos termales de Colón y Federación, mientras que otros automovilistas se dirigieron a Corrientes para realizar actividades de pesca.

Reforzaron los controles en el acceso a Entre Ríos

Ante el incremento del tránsito, la Policía de Entre Ríos dispuso un operativo especial de prevención y control en el acceso al Túnel Subfluvial.

“Tenemos una orden de servicio desde el viernes hasta el lunes. Nos asisten cuatro cadetes de la escuela, dos funcionarios del puesto Viale y personal del GDI”, señaló.

La comisario precisó que los agentes destinados al refuerzo cumplen funciones entre las 8 y las 21, con el objetivo de acompañar el movimiento vehicular y garantizar el desarrollo de los controles.

Pese a la importante cantidad de personas que ingresaron a la provincia, destacó que no se registraron incidentes relevantes durante los procedimientos.

“No hemos tenido ninguna novedad. Ingresó mucha gente, muchas familias y personas mayores, pero sin problemas”, aseguró.

Advierten que el lunes podría haber importantes demoras

La funcionaria anticipó que el movimiento continuará durante el fin de semana y podría intensificarse el lunes 9 de noviembre, debido a la visita del papa León XIV a la Argentina y al regreso de quienes aprovecharon los días de descanso.

“Consideramos que va a continuar igual y que se va a incrementar el día 9 por la venida del Papa”, explicó.

En ese sentido, advirtió que la coincidencia de ambos acontecimientos podría generar complicaciones en la circulación, especialmente durante las horas de mayor demanda.

“El lunes va a ser complicado por la venida del Papa y porque termina el fin de semana largo. Le pedimos mucha paciencia a la gente y, si tienen que llegar a algún horario específico, que salgan muy temprano”, recomendó.

Se registraron filas de vehículos dentro del túnel

Durante la jornada también se observaron momentos de circulación lenta en el interior del Túnel Subfluvial, debido al importante flujo de vehículos que ingresaban hacia Entre Ríos.

Cabrera confirmó que, en determinadas franjas horarias, la acumulación de automóviles provocó filas dentro del viaducto.

“Por la cantidad de gente que está ingresando, hay momentos en los que se hace una cola dentro del túnel”, explicó.

La funcionaria recordó que la circulación por el viaducto requiere mantener una velocidad moderada y respetar las indicaciones de seguridad.

Finalmente, reiteró el pedido de paciencia a los conductores y recomendó planificar los viajes con anticipación, especialmente para el lunes, cuando se espera una nueva jornada de intenso movimiento vehicular.