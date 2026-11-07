El Golf vuelve a venderse en Argentina: precio y cambios de la nueva versión

Volkswagen volvió a ofrecer el Golf GTI en la Argentina a un precio de US$65.000. La marca presentó el compacto deportivo el viernes 6 de noviembre en el autódromo de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

El modelo que llega al país es el MK 8.5, una actualización de la octava generación. Su lanzamiento local coincide con los 50 años del primer GTI, que salió al mercado en 1976.

Habrá una sola versión, importada desde Alemania. El primer lote será de 250 unidades en blanco, negro y dos tonos de gris, mientras que la empresa prevé incorporar otras 500 durante 2027.

Motor turbo, caja de siete marchas y tracción delantera

El Golf GTI está equipado con un motor naftero 2.0 TSI turbo de cuatro cilindros que entrega 265 CV y 370 Nm de torque. Es la versión GTI más potente que Volkswagen comercializó hasta ahora en el país.

El motor se combina con una caja automática DSG de doble embrague y siete marchas. El conductor puede seleccionar los cambios con las levas del volante.

El compacto conserva la tracción delantera y lleva llantas de 18 pulgadas con neumáticos de perfil bajo, en medida 225/40. También incorpora Launch Control, un sistema electrónico que gestiona la aceleración desde parado.

Qué cambió en el diseño y qué asistencias incorpora

La actualización del Golf GTI trae cambios en los faros delanteros y traseros, emblemas en las puertas y dos salidas de escape. En el interior, el tablero digital se combina con una pantalla táctil central y un selector de marchas compacto.

Entre las asistencias figura el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, que ajusta la velocidad al tránsito y puede detener el vehículo y reanudar la marcha. También ofrece asistencia para mantenerse en el carril, cambiar de vía y salir de un estacionamiento.

El equipamiento incluye detección de peatones, control electrónico de estabilidad y monitoreo de la presión de los neumáticos. El modelo tiene siete airbags, entre ellos uno central entre el conductor y el acompañante.

El precio, el arancel y la garantía

Según Volkswagen, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea permitió importar el modelo desde Alemania con un arancel del 17,5%, frente al 35% aplicado anteriormente. La empresa señaló que esa diferencia incidió en el precio de lanzamiento.

Martín Massimino, director comercial de Volkswagen Argentina, explicó que la fabricación del Golf en México estaba prevista para fines de 2027 o comienzos de 2028. Según el ejecutivo, ese calendario llevó a la compañía a abastecer inicialmente el mercado local desde Alemania.

La garantía es de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. El precio anunciado incluye los primeros tres servicios de mantenimiento.