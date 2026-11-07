Boca buscará el título en La Bombonera: quiénes serían titulares ante Defensa y Justicia

Boca recibirá a Defensa y Justicia este sábado 7 de noviembre a las 17:30 en La Bombonera, con el título de Campeón de Liga en juego. Para la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, Rodolfo Arruabarrena mantendría la base que le ganó a River y tiene una duda en el ataque.

Sebastián Villa corre con ventaja para seguir entre los titulares y Miguel Merentiel sería el centrodelantero. El otro lugar en el tridente se definiría entre Leonel Flores y Alan Velasco.

El entrenador conservaría la estructura del Superclásico, con cuatro defensores y tres mediocampistas. Si Flores mantiene su puesto, el Xeneize repetiría el once que se impuso ante River.

La probable formación de Boca

Álvaro Montero seguiría en el arco. La línea defensiva estaría integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco.

En el mediocampo, Santiago Ascacibar y Milton Delgado acompañarían a Leandro Paredes. Arruabarrena mantendría ese sector sin variantes para enfrentar al Halcón.

En ataque, Merentiel sería la referencia de área, con Villa en uno de los extremos. Flores o Velasco completaría la formación de Boca.

Los jugadores al límite de amarillas y el regreso de Aranda

Herrera y Delgado llegan con cuatro amonestaciones y, pese a ese antecedente, se perfilan como titulares. Si reciben otra tarjeta, se perderán los octavos de final del Clausura.

Ayrton Costa también está al límite de amarillas. El defensor se encuentra en la misma situación disciplinaria, aunque no figura en el once probable.

Tomás Aranda volvería a estar entre los suplentes tras más de dos meses de inactividad por una fractura de peroné. El mediocampista podría sumar minutos desde el banco.

Qué necesita Boca y cómo ver el partido

Boca lidera la tabla anual con 60 puntos y una diferencia de gol de +22. Argentinos Juniors tiene la misma cantidad de unidades y un saldo de +12, mientras que Rosario Central llega con 59 y +16. Los tres candidatos jugarán en simultáneo.

Si el Xeneize gana, quedará fuera del alcance del Canalla. Si el Bicho también vence, deberá hacerlo por un margen 11 goles mayor que el del equipo de Arruabarrena para superarlo por diferencia de gol. Si le recorta exactamente diez, el desempate pasará a los tantos a favor.

Sebastián Zunino dirigirá el encuentro y ESPN Premium lo transmitirá en vivo. Defensa y Justicia llega a la última fecha con la necesidad de sumar en la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana.