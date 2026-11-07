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Colapinto terminó 14º en la última práctica libre del GP de Brasil: cuándo es la clasificación

Franco Colapinto finalizó en el decimocuarto puesto de la tercera práctica libre de Fórmula 1 en Interlagos. El piloto argentino de Alpine quedó a 1,303 segundos del mejor registro de Max Verstappen y se prepara para la clasificación de este sábado.

7 de Noviembre de 2026
Gran Premio de Brasil.
Gran Premio de Brasil.

Franco Colapinto finalizó en el decimocuarto puesto de la tercera práctica libre de Fórmula 1 en Interlagos. El piloto argentino de Alpine quedó a 1,303 segundos del mejor registro de Max Verstappen y se prepara para la clasificación de este sábado.

Franco Colapinto terminó en el puesto 14 de la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito de Interlagos. El piloto argentino, integrante de la escudería Alpine, completó su mejor vuelta con un tiempo de 1:12.925, en la antesala de la clasificación correspondiente a la vigésima fecha del campeonato.

 

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el corredor quedó a 1,303 segundos del registro más rápido de la sesión, establecido por Max Verstappen, de Red Bull.

 

El Gran Premio de Brasil representa una de las competencias más cercanas a la Argentina dentro del calendario de la Fórmula 1, por lo que Colapinto afronta el fin de semana en un escenario especial por la presencia de seguidores argentinos.

 

 

A qué hora clasifica Colapinto en Brasil

 

Tras completar las tres sesiones de entrenamientos, Colapinto se preparó para afrontar la clasificación, que comenzará este sábado 7 de noviembre a las 15:00, hora argentina.

 

 

La sesión determinará las posiciones de largada para la carrera principal.

 

El piloto de Alpine buscará mejorar su rendimiento respecto de la última práctica y conseguir una posición favorable en la grilla de salida.

 

Cuándo se corre el Gran Premio de Brasil

 

La carrera del Gran Premio de Brasil está programada para el domingo 8 de noviembre a las 14:00, hora argentina, en el circuito de Interlagos, ubicado en San Pablo.

 

La competencia corresponderá a la vigésima fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1 y contará con la participación del argentino Franco Colapinto.

Temas:

Franco Colapinto Fórmula 1 GP de Brasil Gran Premio de Brasil 2026 alpine Interlagos
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