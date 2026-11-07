Merentiel emocionó a Paredes con un mensaje especial: “Siempre tiene una palabra para nosotros”

Miguel Merentiel emocionó a Leandro Paredes con un mensaje de agradecimiento durante una producción especial de la Conmebol, realizada en la previa de la final de la Copa Sudamericana. El delantero uruguayo destacó la importancia del capitán de Boca dentro del vestuario y valoró su decisión de regresar al club en un momento en el que el equipo buscaba volver a conquistar un título internacional.

La conversación dejó una escena emotiva entre ambos futbolistas. Merentiel tomó la palabra y sorprendió al mediocampista campeón del mundo con un reconocimiento que fue más allá de su rendimiento deportivo.

“Le agradecemos porque vino a estar con nosotros acá. Sabemos que hace un montón de tiempo no veníamos consiguiendo cosas y que él haya venido para nosotros es un plus todos los días”, expresó el delantero uruguayo.

El mensaje de Merentiel que conmovió a Paredes

Durante la producción organizada por la Conmebol, Merentiel profundizó sobre el papel que cumple Paredes en el plantel y destacó su capacidad para acompañar a los futbolistas de distintas edades.

“Nos guía a mí, a los chicos, a los más grandes también. Siempre tiene una palabra más para nosotros”, manifestó el atacante.

🥲 La emoción de Paredes al escuchar a Merentiel hablando sobre su liderazgo. Somos todos Merentiel. https://t.co/GdbcZxzQKi — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 6, 2026

Sus declaraciones reflejaron el reconocimiento que existe dentro del grupo hacia el mediocampista, quien regresó a Boca después de una extensa trayectoria en el fútbol europeo y de consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina.

Mientras escuchaba a su compañero, Paredes se mostró visiblemente emocionado. El capitán agradeció las palabras y respondió con una reflexión sobre el vínculo personal que construyeron.

La respuesta de Paredes y la amistad que nació en Boca

“Más allá de lo que se ve afuera, tenemos una relación muy, muy linda. Es un amigo que encontré en el fútbol, que no es fácil hacer amistades en esta profesión, pero es uno de ellos”, expresó Paredes.

El mediocampista destacó así la relación que mantiene con Merentiel, uno de los delanteros del equipo, y dejó en evidencia que el vínculo entre ambos trasciende lo estrictamente futbolístico.

La escena se produjo en un momento especial para Boca, que se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana con la posibilidad de conquistar su primer título internacional en 18 años.

En medio de la expectativa por el encuentro decisivo, el intercambio entre Merentiel y Paredes mostró el costado humano del plantel, con un reconocimiento público al liderazgo del capitán y a la amistad que construyeron dentro del club.