Paraná será sede del Encuentro Nacional de Teatro Comunitario: habrá funciones y talleres

La 12ª edición del Encuentro Nacional de Teatro Comunitario se realizará del 20 al 23 de noviembre en Paraná y Santa Fe, con la participación de grupos provenientes de diferentes puntos del país. La propuesta incluirá funciones teatrales abiertas al público, talleres de formación y actividades destinadas a fortalecer el desarrollo cultural en los barrios.

Desde la Biblioteca Popular Caminantes de Paraná, una de las organizadoras, Débora Ramírez, brindó detalles a Elonce sobre el encuentro, que se desarrollará por primera vez en ambas ciudades. La iniciativa buscará acercar el teatro comunitario a nuevos públicos y promover la creación de agrupaciones integradas por vecinos.

“El encuentro nacional es la primera vez que se desarrolla aquí. El año pasado estuvimos organizando el primer encuentro entrerriano de teatro comunitario y ahora tenemos el desafío del nacional”, expresó Ramírez.

El teatro comunitario como herramienta de transformación social

La organizadora destacó que esta expresión artística se diferencia de otras propuestas teatrales por su carácter participativo y su vínculo directo con los barrios.

“El teatro comunitario está hecho por, con y para los vecinos. Es una herramienta de transformación social que fortalece las identidades locales y recupera la memoria colectiva”, explicó.

En ese sentido, señaló que actualmente existe un grupo de teatro comunitario en Paraná, tres en Entre Ríos y uno en Santa Fe. Por ese motivo, consideró importante que el encuentro nacional se realice en la región.

“Queremos que en Paraná surjan más grupos. Hay profesorados de teatro, música y danza, que son artes que se complementan para desarrollar estas obras.

Queremos contagiar a los estudiantes y artistas para que se multipliquen los grupos en distintos barrios, comisiones vecinales, bibliotecas y espacios culturales”, manifestó.

Cuándo y dónde serán las funciones en Paraná

El encuentro se organizará junto al grupo Tripa Corazón de Santa Fe, con la colaboración del Centro Cultural El Birri. Las primeras funciones se desarrollarán el viernes 20 y sábado 21 de noviembre en la capital santafesina, mientras que el domingo 22 y lunes 23 las actividades continuarán en Paraná.

Para el domingo 22, la programación prevista en Paraná incluirá cuatro espectáculos en diferentes espacios culturales de la ciudad.

Domingo 22 de noviembre

12:00

Grupo Res o no Res — Escuela Hogar

15:00

Grupo Desparramos — Salón de la Escuela Hogar

18:00

Grupo Matemurga — Explanada del Anfiteatro

20:00

Grupo Catalina Sur y Orquesta Atípica Bajo Tierra — La Vieja Usina

Ramírez invitó a los vecinos a participar de las actividades y recomendó llevar reposeras y repelente para disfrutar de los espectáculos al aire libre.

Un encuentro con uno de los fundadores del teatro comunitario

El lunes 23, las actividades se trasladarán a la Biblioteca Popular Caminantes, ubicada en el barrio de los Gobernadores, donde se realizará un conversatorio con Adhemar Bianchi, uno de los referentes históricos del teatro comunitario argentino.

“Es uno de los fundadores del teatro comunitario, hace 43 años. Va a brindar un conversatorio para contar sus orígenes, cómo se fue desarrollando y cuáles son sus perspectivas”, explicó la organizadora.

Posteriormente, el grupo de teatro comunitario de la biblioteca presentará una obra que recupera la historia del espacio cultural y su vínculo con los vecinos.

“Contamos cómo surge este lugar, que fue rescatado por vecinos y que hace 22 años lleva cultura comunitaria a la barriada”, destacó Ramírez.

Funciones con entrada libre y talleres arancelados

La organizadora aclaró que las funciones teatrales serán abiertas a toda la comunidad, con entrada libre y contribución voluntaria a la gorra.

En cambio, los talleres tendrán un costo de inscripción para los grupos participantes y se desarrollarán de manera simultánea en Paraná y Santa Fe.

SE ACERCA LA 12º EDICIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE TEATRO COMUNITARIO

“Las funciones son con entrada libre y salida a la gorra. Invitamos a toda la población a que nos acompañe. Son abiertas, todos pueden participar y eso es lo que queremos: que permitan la accesibilidad”, remarcó.

Finalmente, indicó que quienes deseen conocer más detalles sobre las actividades, los horarios y las inscripciones podrán consultar las redes sociales de la Biblioteca Popular Caminantes y de la Red Nacional de Teatro Comunitario.