La Biblioteca Popular del Paraná se llenó de familias en la Noche de los Museos: cuentos, lecturas y diversión

La Biblioteca Popular del Paraná en la Noche de los Museos 2026 se convirtió en uno de los espacios elegidos por las familias para disfrutar de una velada dedicada a la cultura y la lectura. Con salas repletas de niños, propuestas recreativas y narraciones de cuentos, la institución recibió a numerosos visitantes que aprovecharon la jornada para conocer sus instalaciones y participar de las actividades.

Durante una recorrida de Elonce, Belén Perezlindo, encargada del área de comunicación de la Biblioteca Popular del Paraná, destacó la importante convocatoria y explicó que la propuesta estuvo inspirada en una actividad realizada anteriormente. “Es una mini noche de pijamas. Pretendimos ser un poquito menos ambiciosos hoy pero no lo logramos”, expresó entre risas.

La referente señaló que el público continuaba llegando mientras se desarrollaban las actividades. “La biblioteca se llenó. Vino mucha gente y está viniendo mucha gente a conocer la sala de lectura”, comentó. Además, explicó que la jornada permitió acercar a nuevos visitantes al funcionamiento de la institución y brindar información sobre cómo asociarse.

Cuentos, almohadones y espacios para las infancias

Una de las principales propuestas se desarrolló en la sala Medina, donde se realizaron actividades destinadas a los más pequeños. Los niños participaron de las historias en un ambiente preparado especialmente para disfrutar de la lectura.

“Acá en la sala Medina está Mechita Daneri con narraciones de cuentos y propuestas para los niños. También tenemos en otra sala un rincón de lectura para las infancias”, detalló Perezlindo.

Durante el recorrido se observaron libros distribuidos sobre el piso, almohadones y distintos espacios acondicionados para que los chicos pudieran explorar las historias a su ritmo. “Hay muchos niños y muchos adultos recorriendo la biblioteca”, destacó la encargada de comunicación, al valorar el interés de las familias por las propuestas culturales.

Las familias disfrutaron de una noche diferente

La convocatoria también reunió a visitantes que aprovecharon la Noche de los Museos para recorrer diferentes instituciones de Paraná. Entre ellos estuvo Malena, una niña que llegó acompañada por su familia y que ya había visitado otros espacios culturales durante la jornada.

“Es la primera vez que venimos, así que la trajimos”, contó su mamá a Elonce. La mujer aseguró que tenían previsto continuar con el recorrido por otros museos y destacó la cantidad de personas que participaban de la iniciativa. “Hay mucho movimiento de gente hoy”, señaló.

Otra familia explicó que había decidido acercarse a la biblioteca para que una niña conociera las propuestas culturales de la ciudad. “Ella nunca había venido y quería conocer. La verdad que vale la pena, los chicos la pasan muy bien”, expresó uno de sus familiares. También comentó que la pequeña disfrutaba especialmente de las actividades vinculadas con la pintura.

Una oportunidad para acercar la lectura a la comunidad

La Biblioteca Popular del Paraná no solo ofreció actividades recreativas, sino que también aprovechó la convocatoria para dar a conocer sus servicios y promover la participación de nuevos socios.

Perezlindo explicó que durante la jornada brindaron información sobre el funcionamiento de la institución y las posibilidades de asociarse. De esta manera, la Noche de los Museos permitió que numerosas personas descubrieran los espacios de lectura y las propuestas disponibles.

Entre cuentos, libros y familias que recorrían las salas, la biblioteca fue escenario de una noche de encuentro cultural. La importante participación de niños y adultos reflejó el interés por las actividades abiertas a la comunidad y dejó imágenes de una institución colmada de visitantes durante la edición 2026.