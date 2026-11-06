“Es nuestra esencia”: el orgullo de Bovril por la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano

La Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano se vive con entusiasmo en Bovril, donde cientos de niños muestran sus talentos sobre el escenario y los distintos sectores del predio reciben a familias y visitantes. Además de las presentaciones artísticas, la celebración representa una oportunidad para emprendedores e instituciones locales, que encuentran en el encuentro un espacio para generar recursos y compartir con la comunidad.

Durante una recorrida de Elonce por el patio de comidas y los puestos comerciales, integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios Bovril recordaron los comienzos del festival y destacaron su crecimiento a lo largo de 47 ediciones. También explicaron cómo colaboran con la organización y qué significa esta celebración para los habitantes de la localidad.

Julián Tomé, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios Bovril, explicó que este año la institución está a cargo de la cantina. “Siempre estamos en los eventos, llevando un poco de servicios a la comunidad y también buscando recursos para la institución”, señaló. Además, indicó que el Concejo Deliberante les brindó la posibilidad de trabajar en el sector gastronómico.

Una fiesta que nació de la iniciativa de los vecinos

Uno de los momentos más significativos de la recorrida fue el recuerdo de los orígenes del festival. Tomé contó que la celebración surgió de una iniciativa de maestras y amas de casa que buscaban una festividad representativa de la localidad.

“Veían que en todos lados había fiestas propias de los pueblos. Se preguntaban qué podían hacer acá en Bovril. En otros lugares tenían la fiesta del cordero o del surubí, pero nosotros no tenemos río. ¿Y qué tenemos acá? Gurises. Y así surgió la Fiesta del Gurí”, relató.

Raúl Kuhn, integrante del cuerpo de bomberos y más conocido en la localidad como "Rulo", destacó especialmente el esfuerzo de quienes impulsaron aquella primera edición. “Estamos hablando de 47 años atrás, sin celulares, sin internet. Era todo a pulmón, a cartas. Es para admirar a la gente que hizo el comienzo”, expresó. Con el paso del tiempo, aquella iniciativa comunitaria fue creciendo hasta alcanzar primero el reconocimiento provincial y posteriormente el carácter nacional.

“Es nuestra esencia”: el valor cultural de la celebración

Para los habitantes de Bovril, la fiesta representa mucho más que un encuentro artístico. “Es nuestra esencia en Bovril, la Fiesta del Gurí. Ver la alegría de los niños, poder competir y participar”, expresó "Rulo", al describir el vínculo de la comunidad con el festival.

También destacó que las experiencias compartidas sobre el escenario pueden convertirse en un impulso para las trayectorias artísticas de los participantes. Según recordó, algunos músicos que posteriormente desarrollaron carreras profesionales tuvieron sus primeras oportunidades en esta celebración.

“Se logra después seguir avanzando en las actividades, en las academias, en los grupos musicales. Sabemos de profesionales en el ámbito musical que han triunfado y que han surgido acá”, sostuvo "Rulo". En ese sentido, valoró el papel de las academias y los espacios culturales que mantienen activa la participación artística en la localidad.

Emprendedores encuentran una oportunidad en la fiesta

Mientras las presentaciones continuaban en el escenario principal, el sector comercial ofrecía calcomanías, recuerdos y distintos productos. Mateo, uno de los vendedores presentes, explicó que el movimiento suele incrementarse durante el fin de semana. “Los viernes generalmente está tranquilo. Por ahí los sábados y más de noche, cuando hacen las peñas”, comentó.

Sheila, una emprendedora de Bovril que también trabaja como docente, destacó la importancia económica de la celebración. “Para nosotros los emprendedores es muy importante porque es la fiesta más grande que tiene el pueblo. Yo soy docente, por ejemplo, y esto es algo extra que hacemos”, explicó.

La comerciante también resaltó el encuentro entre familias de diferentes localidades. “Tenemos muchísimos chicos, muchísima gente de todos lados. Es muy lindo, vienen muchos chicos de lugares cercanos y lo disfrutan mucho”, manifestó.

Así, entre actuaciones, puestos gastronómicos y emprendimientos, la 47ª Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano continúa reuniendo a generaciones de participantes y vecinos. Una celebración que nació del esfuerzo comunitario y que, casi cinco décadas después, sigue siendo motivo de encuentro, identidad y actividad económica para Bovril.