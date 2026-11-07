Un joven de Paraná fue convocado a los Leoncitos Sub-19: “Es un orgullo tremendo”

Joaquín Vich, joven deportista del Club Atlético Talleres de Paraná, fue convocado a una concentración de los Leoncitos Sub-19, la Selección Argentina masculina de hockey sobre césped. La actividad, organizada por la Confederación Argentina de Hockey, se desarrollará del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Mendoza y reunirá a 22 jugadores que buscarán consolidarse dentro del seleccionado nacional.

En diálogo con Elonce, el deportista expresó su satisfacción por la convocatoria y destacó el trabajo realizado durante los últimos años para alcanzar esta oportunidad. Además, explicó cómo organiza sus actividades para combinar el hockey, el sóftbol y sus estudios.

“Es un orgullo tremendo estar en esta instancia porque siento que hice todo lo que pude para llegar. Me entrené mucho y estoy muy feliz por lo que logré y por lo que estoy logrando ahora”, manifestó Vich.

Una convocatoria a la Selección Argentina de hockey

El joven confirmó que la concentración se realizará entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre en Mendoza, donde los jugadores compartirán entrenamientos y evaluaciones bajo la supervisión del cuerpo técnico nacional.

Según explicó, los convocados se alojarán en el Club Alemán y realizarán las prácticas en el estadio de Godoy Cruz.

“Creo que esto me aporta, más que nada, experiencia. Al seguir estando puedo medirme y mejorar con otros chicos”, señaló.

La convocatoria corresponde a la última concentración del año de los Leoncitos Sub-19. El grupo estará integrado por 22 jugadores que continuarán formando parte del proceso de preparación durante 2027.

“La idea es mantenerme en este nivel y seguir en las concentraciones”, afirmó el representante de Talleres.

El entrenamiento y la disciplina, claves para llegar

Al repasar su trayectoria deportiva, Vich destacó que la constancia fue uno de los factores fundamentales para alcanzar la convocatoria nacional.

En ese sentido, recordó los consejos de su padre, quien también es su entrenador y lo acompaña diariamente en su preparación.

“Mi viejo siempre me decía que entrenara, que era lo único que podía hacer para mejorar. No iba a venir alguien con una varita mágica. Hay que entrenar, ir al gimnasio, comer bien y tener mucha disciplina”, expresó.

El joven explicó que mantiene una exigente rutina semanal, con entrenamientos físicos, prácticas deportivas y actividades escolares.

Además del hockey, integra equipos de sóftbol, disciplina a la que también dedica una parte importante de su tiempo.

Cómo combina el hockey con el sóftbol

Vich detalló que su semana está organizada prácticamente alrededor de los entrenamientos, ya que debe distribuir sus horarios entre ambas disciplinas.

Los lunes realiza gimnasio y práctica de sóftbol. Los martes combina preparación física de sóftbol con hockey por la noche, mientras que los miércoles participa de entrenamientos de la selección de sóftbol, prácticas en su club y actividades con la primera división de hockey.

Los jueves reserva tiempo para el gimnasio y los viernes vuelve a combinar entrenamientos de sóftbol y hockey.

“Al hacer dos deportes hay que tener una buena organización de los tiempos por la escuela, el sóftbol y el hockey. También me dijeron que tengo que descansar un poco más, pero a mí me gusta hacer las dos cosas y las disfruto mucho”, contó.

Pese a las exigencias, aseguró que encuentra satisfacción en cada entrenamiento y que el acompañamiento de sus amigos y familiares resulta fundamental.

“Es lo que me gusta y lo disfruto mucho. Estoy con mis amigos y mi familia, que también está muy metida en el hockey”, destacó.

La sorpresa al enterarse de la convocatoria

El jugador reconoció que no esperaba recibir la noticia de su convocatoria a los Leoncitos, aunque su padre le había manifestado que tenía posibilidades de integrar el seleccionado.

La confirmación llegó mediante un mensaje enviado por uno de los entrenadores al grupo de jugadores.

“Mi viejo me había dicho que tranquilamente podía estar. De repente, mandó un mensaje al grupo de la selección, lo leí y me sorprendí mucho porque no tenía ni idea”, relató.

Joaquín Vich fue convocado a la Concentración Nacional de Caballeros Sub 19

Poco después recibió los llamados de sus padres, quienes compartieron la alegría por el reconocimiento.

“Me llamó mi papá y también mi mamá. Fue una sorpresa muy grande y había mucha felicidad en ese momento”, recordó.

El acompañamiento de su familia

Durante la entrevista, Vich destacó especialmente el papel de su padre, quien además de acompañarlo como familiar cumple una función importante en su formación deportiva.

“Mi viejo es mi entrenador, así que me ayuda mucho. Me tiene un seguimiento muy cercano”, explicó.

Con humor, reconoció que esa relación también implica una mayor exigencia en su vida cotidiana.

“Lo malo es que me tiene muy cortito y cada vez que estoy con el celular me reta. Lo bueno es que sabe mucho y me ayuda un montón”, comentó.

El deportista también se refirió al esfuerzo económico que representa participar de estas concentraciones. Según indicó, su familia deberá afrontar el traslado hasta Mendoza, mientras que la alimentación y el alojamiento durante la actividad estarán cubiertos por la organización.

El objetivo de continuar entre los Leoncitos en 2027

La concentración de Mendoza marcará el cierre de las actividades de 2026 para el seleccionado masculino Sub-19.

Vich explicó que los 22 jugadores convocados integran el grupo que continuará el proceso de preparación durante el próximo año, después de la salida de aquellos que finalizaron su etapa en la categoría.

Para el representante de Talleres, la convocatoria constituye una oportunidad de crecimiento deportivo y un incentivo para continuar entrenando.

“Quiero seguir acá, mantenerme en este nivel y continuar mejorando”, expresó.