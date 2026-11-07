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Policiales Solidaridad ante los hechos de inseguridad

Una escuela rural que sufrió violentos robos organiza una rifa para comprar cámaras de seguridad

Una escuela rural cercana a Santa Elena lanzó una rifa solidaria para comprar cámaras de seguridad, luego de sufrir robos y destrozos. Cada número cuesta $10.000 y habrá dos premios. Cómo colaborar con la institución.

7 de Noviembre de 2026
Escuela rural organiza una rifa tras sufrir violentos robos.
Escuela rural organiza una rifa tras sufrir violentos robos. Foto: (La Sexta).

Una escuela rural cercana a Santa Elena lanzó una rifa solidaria para comprar cámaras de seguridad, luego de sufrir robos y destrozos. Cada número cuesta $10.000 y habrá dos premios. Cómo colaborar con la institución.

Una escuela rural organiza una rifa para comprar cámaras de seguridad, luego de haber sufrido reiterados robos y episodios de violencia. Se trata de la Escuela Nº 58 “Supremo Entrerriano”, ubicada en El Colorado, una zona rural cercana a Santa Elena, en el departamento La Paz.

 

La comunidad educativa impulsó la iniciativa solidaria con el objetivo de reunir fondos para adquirir e instalar dispositivos de vigilancia que permitan proteger el edificio escolar y sus instalaciones.

Desde la Dirección del establecimiento explicaron a La Sexta que la propuesta surgió como respuesta a los hechos delictivos registrados en los últimos años, que ocasionaron daños materiales y generaron preocupación entre los integrantes de la institución.

 

Los violentos episodios que sufrió la escuela

 

Uno de los antecedentes ocurrió en febrero de 2024, cuando delincuentes ingresaron al establecimiento tras violentar rejas y candados. Durante el robo, sustrajeron distintos elementos pertenecientes a la institución.

 

En mayo de 2025, la escuela volvió a ser escenario de un grave episodio. Un grupo de personas provocó destrozos en las instalaciones y en una capilla cercana. Durante la intervención policial se produjo un enfrentamiento armado que dejó a un funcionario herido.

En aquella oportunidad, los responsables también escribieron un mensaje dirigido al presidente Javier Milei en el pizarrón de una de las aulas vandalizadas, publicó La Sexta.

 

Cómo colaborar con la rifa solidaria

 

La rifa contará con 100 números, del 00 al 99, y cada uno tendrá un valor de $10.000. El dinero recaudado será destinado a la compra e instalación de cámaras de seguridad.

El primer premio consistirá en un cordero y dos vinos, mientras que el segundo será un lechón acompañado de dos vinos.

 

El sorteo se realizará el 15 de diciembre de 2026, mediante la modalidad Nocturna de la Lotería de Entre Ríos. Quienes deseen colaborar podrán comunicarse al WhatsApp 3437-484428 para adquirir un número y acompañar a la comunidad educativa.

Temas:

La Paz Santa Elena robos Robo destrozos
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