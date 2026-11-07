Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo: El Polaco cierra la segunda noche con sus animados clásicos

La 32° Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo vive su segunda noche este sábado. Luego de la lluvia de la noche del viernes, el tiempo permitió que la velada del fin de semana inicie sin inconvenientes. Cabe recordar que el predio está ubicado en el acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga, donde se concentran los espectáculos, la exposición productiva y los puestos gastronómicos.

Fiesta Nacional de la Avicultura - Crespo

La Fiesta Nacional de la Avicultura se transmite en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Maravillas Alemanas

La noche tendrá como gran cierre la actuación del cantante cumbiero El Polaco, presentación programada para la medianoche. Para este domingo está prevista la llegada de Soledad Pastorutti. La primera noche contó con la participación de Turf, banda liderada por Joaquín Levinton, que no renunció a dar el espectáculo a pesar de la intensa lluvia.

Maravillas Alemanas

Cronograma completo del sábado

Para aguardar la llegada de El Polaco, la grilla del escenario principal incluye a Pont a Bailar, Sin Código y La Triple E. La programación también contará con las presentaciones de Maravillas Alemanas, Herencias Alemanas y Sinergia Folk Academia de Danzas Femeninas.

La Peña Joven funcionará en un segundo escenario, destinado a músicos de Crespo y otras localidades entrerrianas. Allí están anunciados Betina Exner, Te Re Suena, Los del Quincho y Somos Rock.

La cartelera de ese espacio se completa con Valentina Osorio, Meli Exner y DJ Santi Schneider. La programación de ambos sectores combina bandas, solistas y propuestas de danza.

Maravillas Alemanas

Durante la noche del viernes, jornada inaugural, se presentaron Vibremos Estudio de Danza a las 21, la Banda Militar de Música de la II Brigada Aérea "Brigadier Gral. Antonio Parodi", Tiana y Te Re Suena, La Sin Nombre y Meri Velázquez.

"Maravillas Alemanas" en la Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo

Exposición avícola y concurso de pollo al disco

La producción avícola tiene un pabellón propio dentro de la feria. El recorrido también incluye espacios comerciales y un patio con propuestas gastronómicas.

Entre las actividades de la Fiesta de la Avicultura figura el concurso solidario de pollo al disco. La iniciativa repartirá $20 millones en premios entre las instituciones participantes.

La Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad organizan en conjunto la celebración. La exposición y las actividades gastronómicas forman parte de la programación de los tres días.