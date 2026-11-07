Fórmula 1: Colapinto ganó dos posiciones por sanciones y largará 15º en el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto avanzó dos lugares en la grilla del Gran Premio de Brasil tras las penalizaciones aplicadas a cinco pilotos. El argentino había clasificado 17º bajo la lluvia, pero finalmente partirá desde el puesto 15 con su Alpine. La carrera será este domingo a las 14.
Franco Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, luego de beneficiarse por las sanciones que recibieron otros cinco pilotos tras la clasificación disputada bajo la lluvia en el circuito de Interlagos. El argentino había finalizado inicialmente en el puesto 17, pero las modificaciones en la grilla le permitieron avanzar dos posiciones para la carrera de este domingo.
El piloto de Alpine registró un tiempo de 1:33.327 en su mejor vuelta, aunque no consiguió superar la primera instancia eliminatoria de la clasificación. A pesar de las dificultades, logró ubicarse por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.
Posteriormente, los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) aplicaron penalizaciones a Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Sergio Pérez por modificaciones en sus unidades de potencia. George Russell también recibió una sanción por reemplazar el motor de combustión.
Una clasificación complicada por la lluvia
La actividad clasificatoria estuvo condicionada por las precipitaciones, que provocaron una demora de casi una hora y media antes del inicio de la sesión.
Colapinto mejoró progresivamente sus registros a medida que evolucionaron las condiciones de la pista. Incluso consiguió reducir su tiempo en más de seis segundos, aunque no le alcanzó para avanzar a la Q2.
La segunda tanda pudo desarrollarse con neumáticos intermedios, mientras que la lluvia disminuyó su intensidad. Sin embargo, un accidente de Rafael Camara provocó una bandera roja y retrasó el comienzo de la Q3.
Norris consiguió la pole position
El británico Lando Norris, de McLaren, consiguió la pole position para el Gran Premio de Brasil. George Russell había obtenido el segundo mejor registro, pero su penalización permitió que Kimi Antonelli heredara esa posición.
La competencia se disputará este domingo en el circuito de Interlagos, desde las 14, hora argentina, con Colapinto en busca de avanzar posiciones y conseguir un buen resultado para Alpine.
La grilla de largada del Gran Premio de Brasil
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Alexander Albon (Williams)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Rafael Camara (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Sergio Pérez (Cadillac)