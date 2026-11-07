"Es la vidriera de la ciudad y es de todos", dijo el intendente de Crespo en la Fiesta Nacional de la Avicultura

El intendente de Crespo en la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Avicultura

En el marco de la segunda noche de la 32° Fiesta Nacional de la Avicultura, Elonce dialogó con el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, quien destacó el desarrollo de la celebración y recordó que la primera noche tuvo dos momentos diferenciados: el acto protocolar, con la presencia del gobernador, y los espectáculos musicales.

En ese sentido valoró "la recorrida con todos los sponsors y los productores y todos los que en definitiva nos dan un apoyo para que nosotros podamos hacer esta fiesta”.

También se refirió al espectáculo de Turf, que se desarrolló en medio de la lluvia, y agradeció la presentación de Joaquín Levinton. “Realmente fue épico porque parece que si no llueve, no nos sale bien la fiesta. Ya nos pasó en otras oportunidades, pero salió muy lindo. La gente se sumó y le agradecemos a Joaquín Levinton porque hizo un espectáculo maravilloso. Se pasó y realmente le puso mucha onda”, expresó.

La Fiesta Nacional de la Avicultura como vidriera de Crespo

Ceruti explicó que la celebración busca mostrar las distintas actividades que identifican a la ciudad y su vínculo con la producción avícola. “Cuando hablamos de esta fiesta hablamos de que es la vidriera de la ciudad. Somos la Capital Nacional de la Avicultura y esa es nuestra fortaleza”, afirmó.

Además, destacó la incorporación de propuestas vinculadas con la innovación y la tecnología aplicada al sector. En ese sentido, mencionó el pabellón de la avicultura, donde los productores pueden conocer equipamiento, servicios y novedades de empresas nacionales e internacionales.

La exposición comercial y los espacios gastronómicos también forman parte de la propuesta. Sobre este último aspecto, el intendente remarcó la participación de los clubes de la ciudad, que administran distintos puestos y destinan los ingresos a sus instituciones.

“Está la cuestión solidaria que tiene esta fiesta y por eso nos referimos a que es la fiesta de todos, porque están los comerciantes, los clubes, los deportistas que en la maratón del fin de semana pasado, que fue un éxito, y un voluntariado de 70 chicos que nos dan una mano en toda la organización. Hace que la ciudad lo viva pleno”, sostuvo.

El Polaco y La Sole, protagonistas de los espectáculos

La música es otro de los grandes atractivos de esta edición. Durante la segunda noche, el escenario recibió a El Polaco, mientras que Maravillas Alemanas animó al público con su repertorio.

“En la zona, Maravillas Alemanas es un himno para todos, es garantía de éxito”, manifestó Ceruti. La programación musical también incluyó a Turf durante la primera jornada y tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación de Soledad Pastorutti, prevista para el domingo.

“Consideramos que es la artista número uno hoy en Argentina y poder tenerla en nuestra ciudad, poder traerla a nuestra región es un orgullo. Nos va a tocar una muy buena noche y con un lunes feriado, así que va a ser un domingo XL”, anticipó el intendente.

Un espacio recreativo y educativo para las familias

Además de los espectáculos y la exposición comercial, el predio cuenta con un sector recreativo, ambiental y educativo impulsado por distintas áreas del municipio.

Uno de los atractivos es un gallo realizado con juguetes reciclados, que fue pensado como una intervención artística para promover el cuidado del ambiente y la reutilización de materiales.

Raquel Gorostiagas, integrante del área de Ambiente, explicó el proceso de elaboración de la obra y el trabajo que se realiza en la planta de tratamiento de residuos de la ciudad.

“Nosotros tenemos una planta de tratamiento de residuos, un parque ambiental donde tenemos lo que es la separación de residuos en origen. Todo llega al parque y, en esta oportunidad, hicimos una obra de arte con todos los juguetes reciclados que llegan al parque ambiental, se seleccionaron, se lavaron y fueron parte de nuestro gallo”, detalló.

El espacio institucional también reúne propuestas de las áreas de Salud Animal, Ambiente, Niñez y el Museo. Entre las actividades se encuentran juegos recreativos destinados a los más chicos, con el objetivo de recuperar propuestas de entretenimiento tradicionales.

Cronograma completo del sábado

Para aguardar la llegada de El Polaco, la grilla del escenario principal incluye a Pont a Bailar, Sin Código y La Triple E. La programación también contará con las presentaciones de Maravillas Alemanas, Herencias Alemanas y Sinergia Folk Academia de Danzas Femeninas.

La Peña Joven funcionará en un segundo escenario, destinado a músicos de Crespo y otras localidades entrerrianas. Allí están anunciados Betina Exner, Te Re Suena, Los del Quincho y Somos Rock.

La cartelera de ese espacio se completa con Valentina Osorio, Meli Exner y DJ Santi Schneider. La programación de ambos sectores combina bandas, solistas y propuestas de danza.

Durante la noche del viernes, jornada inaugural, se presentaron Vibremos Estudio de Danza a las 21, la Banda Militar de Música de la II Brigada Aérea "Brigadier Gral. Antonio Parodi", Tiana y Te Re Suena, La Sin Nombre y Meri Velázquez.