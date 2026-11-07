“Periodistas Lado B”: muestras de arte y artesanías en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná

El Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná es escenario de una nueva edición de “Periodistas Lado B”, una propuesta que reúne a trabajadores de los medios de comunicación que, además de su actividad periodística, desarrollan proyectos vinculados con el arte, la producción artesanal y otras expresiones creativas.

La actividad cuenta con alrededor de 20 stands y diferentes intervenciones artísticas. Hay bijouterie artesanal, cuadros bordados, trabajos con flores, productos aromáticos y otras producciones realizadas por periodistas y comunicadores de Paraná y de otras localidades.

“Estamos muy contentas. Nos llevó tiempo, trabajo y organización. Felices porque hay un montón de gente, muchas que compartimos ciertas actividades y otras que no, que han venido desde lejos a reencontrarse con mucha gente”, expresó una de las organizadoras, Silvina Ríos.

También destacó la variedad de propuestas que forman parte de la exposición: “Hay de todo. Vengan porque se van a sorprender. Hay bijou, todo artesanal, todo hecho desde el corazón con nuestras manos y poniéndole todo”.

Una segunda edición con más participantes

Por su parte, Analía Wilkenman explicó que esta es la segunda edición del encuentro y que, en esta oportunidad, lograron ampliar la convocatoria.

“Es una experiencia relativamente nueva para nosotras. Es la segunda edición, esta vez un poquito más grande que la primera y con muchas ganas de hacer una juntada de todos los que laboramos en los medios de comunicación y que tenemos un lado B, y todos lo tenemos”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la intención es mostrar las actividades y pasiones que los periodistas desarrollan fuera de sus trabajos habituales.“La gente que venga aquí al Juan L. se va a encontrar con todos los periodistas y locutores y comunicadores sociales conocidos, o la gran mayoría, haciendo otra cosa que no es ni radio ni televisión ni escribiendo. Así que vengan a charlar con nosotros”, manifestó.

La convocatoria reunió a unos 20 expositores, aunque las organizadoras reconocieron que quedaron personas afuera por cuestiones de espacio. Por eso, esperan ampliar la propuesta en una próxima edición.

Artesanías, arte y actividades para compartir

Entre las participantes también llegó una exmovilera que actualmente reside en Córdoba y que regresó a Paraná después de 30 años para formar parte de la exposición.

“Hacía 30 años que no venía. Trabajé en Canal 5, en Radio Capital de movilera. Estuve en todos lados y realmente una alegría enorme que me hayan invitado”, contó.

La exintegrante de distintos medios de comunicación presentó sus trabajos artesanales vinculados con la elaboración de flores y otras creaciones. Sobre la convocatoria, explicó: “Me encantó. ‘Vos sos parte, fuiste parte’, me dijeron y ahí nomás me saqué el pasaje y me vine”.

Además, invitó al público a recorrer los stands y destacó la calidad de las producciones: “Son hermosas las cosas que hay, muy variado, muy linda calidad y mucho amor puesto en todo este lado B”.

La programación también incluye distintas intervenciones y actividades. Un periodista vinculado con la política prepara tragos, mientras que habrá una presentación sobre el mate a cargo de Andrea y una propuesta de astrología de la mano de Paola Ponroy.

El cierre musical estará a cargo de Cintia Campos, quien se presentará junto a Yaza.

Un espacio para compartir otras pasiones y cuidar la salud mental

Las organizadoras destacaron que el encuentro también busca generar un espacio de acompañamiento entre colegas y visibilizar la importancia de desarrollar actividades por fuera del trabajo cotidiano.

“Hay mucha gente que no la está pasando bien, que son momentos difíciles para todos, inclusive nosotros que tenemos dos, tres, cuatro, cinco trabajos y andamos pateando la calle, pero nos hicimos este lugar, este espacio para organizarlo, ponerle todo”, sostuvo Wilkenman.

Y agregó: “La salud mental es importantísima, así que tenemos que cuidarla y por ahí hacer algo que te guste te puede ser una salvación”.

También se refirió a la situación que atraviesa el sector periodístico y a la importancia de fortalecer los espacios colectivos. “En este momento en que el periodismo también no la está pasando bien, en estos momentos en que nos mandan a la hoguera y esas cosas, dijimos: juntos me parece que estamos mucho mejor”, expresó.

En ese contexto, manifestó su preocupación por la continuidad del Estatuto del Periodista: “También nosotros queremos luchar para que el Estatuto del Periodista no sea sacado, porque el primero de enero nos quedamos sin Estatuto de Periodista”.

Finalmente, las organizadoras agradecieron el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, que declaró la actividad de interés municipal, y del Centro Cultural Juan L. Ortiz por facilitar el espacio.

“Esto ha sido un laburo de la comunidad, así que queremos agradecerlo profundamente”, concluyó Wilkenman.