Arruabarrena tras salir campeón con Boca: “Ganamos como le gusta a la gente, a lo Boca”

Rodolfo Arruabarrena celebró la consagración de Boca como Campeón de Liga, luego de la agónica victoria por 1-0 ante Defensa y Justicia que le permitió al Xeneize finalizar primero en la tabla anual. El entrenador destacó la personalidad de sus futbolistas y reconoció que el equipo debió esforzarse hasta el último minuto para conseguir el triunfo.

"Lo ganamos como le gusta a la gente, a lo Boca", expresó el director técnico, aunque inmediatamente aclaró: "Me gusta no sufrir tanto", en referencia al gol de Enner Valencia que llegó a los 51 minutos del segundo tiempo.

El Vasco también reconoció las dificultades que presentó el rival. "Enfrente teníamos a un equipo que sabe lo que quiere; en el primer tiempo no fue tan lúcido para nosotros, nos costó un poco, pero fuimos para adelante", analizó.

La importancia del título y el regreso a la Libertadores

Arruabarrena destacó la reacción de sus dirigidos durante el complemento y consideró que la actitud colectiva resultó determinante para alcanzar la victoria. "En el segundo tiempo fuimos con nuestro carácter y personalidad", sostuvo el entrenador, quien remarcó el valor deportivo de la consagración después de tres años y medio sin títulos.

"Para nosotros es importante este título, volver a ser campeones; lo más importante es volver a la Libertadores", afirmó, al destacar uno de los principales objetivos que consiguió el equipo durante la temporada.

El reconocimiento a los hinchas y al plantel

El entrenador agradeció el acompañamiento de los simpatizantes y destacó la conexión que se generó entre el equipo y las tribunas de la Bombonera. "Vieron lo que fue el estadio; sabemos que el hincha se siente identificado con el equipo. Estos triunfos acercan al plantel al hincha. Esperemos poder darle más alegrías", manifestó.

Además, valoró el esfuerzo físico de sus jugadores: "Los chicos están terminando acalambrados, pero tienen corazón y los resultados se nos están dando, así que nos dará mayor confianza para lo que viene".

Arruabarrena aseguró que Boca buscará más títulos

El Vasco recordó los momentos difíciles que atravesó el plantel y destacó la capacidad de recuperación que mostró durante la temporada.

"Este grupo ha pasado momentos difíciles, ha comido mierda y tiene que tratar de aprovechar y darle para adelante", expresó.

Sin embargo, advirtió que la consagración no debía modificar los objetivos pendientes. "Dentro de dos días, volver a trabajar. No podemos hacer la plancha; tenemos que seguir buscando otro título y otros objetivos", aseguró.

Finalmente, reconoció el aporte de los futbolistas que integraron el plantel durante el primer semestre y del exentrenador Claudio Úbeda. También reveló que recibió felicitaciones de colegas del fútbol argentino.

"Los primeros llamados de felicitaciones fueron de Leonardo Ponzio, Nicolás Diez y Jorge Almirón. Aclaro esto porque esto es fútbol", concluyó Arruabarrena.