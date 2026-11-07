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Boca salió campeón de la Tabla Anual y las redes se llenaron de memes por la consagración

El Xeneize venció 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera con un gol agónico de Enner Valencia. El título desató los festejos de los hinchas y una ola de memes, con referencias al ciclo del Vasco Arruabarrena.

7 de Noviembre de 2026
Las redes estallaron tras el triunfo de Boca
Las redes estallaron tras el triunfo de Boca

El Xeneize venció 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera con un gol agónico de Enner Valencia. El título desató los festejos de los hinchas y una ola de memes, con referencias al ciclo del Vasco Arruabarrena.

Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual del fútbol argentino después de una definición cargada de suspenso. El equipo de la Ribera derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera y aseguró el primer puesto gracias a un gol de Enner Valencia en el último minuto del encuentro.

 

La conquista generó una inmediata celebración entre los hinchas, que trasladaron la euforia a las redes sociales. Como suele ocurrir después de los grandes triunfos del Xeneize, los memes y las cargadas no tardaron en multiplicarse.

El gol de Enner Valencia que definió el campeonato

 

El partido parecía terminar empatado sin goles, un resultado que podía dejar a Boca sin el primer puesto. Rosario Central había ganado 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto y se encontraba momentáneamente en lo más alto de la clasificación.

 

Sin embargo, cuando se jugaban los 51 minutos del segundo tiempo, Enner Valencia aprovechó un error en la salida del arquero de Defensa y Justicia y convirtió el tanto que desató la fiesta en La Bombonera.

 

Con ese resultado, Boca llegó a los 63 puntos y superó por una unidad a Rosario Central, que terminó con 62. De esta manera, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena se quedó con el título de la Tabla Anual.

Los memes de Boca campeón y las referencias al Vasco

 

Tras el pitazo final, las redes sociales se llenaron de publicaciones sobre la consagración. Los usuarios compartieron imágenes, videos y comentarios que combinaron la emoción por el campeonato con el humor futbolero.

 

Una de las frases que se destacó fue “La vida desde que asumió el Vasco”, en referencia al entrenador Rodolfo Arruabarrena y al cambio de rumbo que los hinchas asociaron con su ciclo.

 

Los festejos también tuvieron como protagonista a Enner Valencia, autor del gol decisivo, y a los futbolistas que formaron parte de la campaña. La agónica definición y la posibilidad de que Rosario Central se quedara con el primer puesto alimentaron las reacciones y las cargadas entre simpatizantes.

Rosario Central festejó por error

 

Rosario Central protagonizó un festejo anticipado al creer que había ganado la tabla anual del fútbol argentino. La confusión se produjo por un error en la interpretación de los resultados.

La situación rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con memes y comentarios sobre el episodio.

 

El título finalmente quedó en manos de Boca Juniors, que venció a Defensa y Justicia sobre el cierre del encuentro.

Temas:

memes Boca Defensa y Justicia Bombonera
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