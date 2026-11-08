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Policiales Investigación

Allanaron una casa en Santa Elena: tres detenidos y más de un cuarto kilo de cocaína

La droga estaba distribuida en 24 envoltorios. En la vivienda, investigada como un presunto punto de venta al menudeo, la Policía también secuestró $655.800 en efectivo, cuatro celulares y 56 bolsas de nailon vacías.

8 de Noviembre de 2026
Allanamiento en Santa Elena.
Allanamiento en Santa Elena.

La droga estaba distribuida en 24 envoltorios. En la vivienda, investigada como un presunto punto de venta al menudeo, la Policía también secuestró $655.800 en efectivo, cuatro celulares y 56 bolsas de nailon vacías.

Un allanamiento en una casa de Santa Elena terminó con tres personas detenidas y el secuestro de 273,3 gramos de cocaína. La Policía informó que la droga estaba distribuida en 24 envoltorios y que en el domicilio también encontró $655.800 en efectivo.

 

El procedimiento se realizó el sábado 7 de noviembre en el barrio Hipódromo. La vivienda, ubicada en la esquina de Pasaje Público y Dr. Miguel A. Flores, era investigada como un presunto punto de venta de estupefacientes al menudeo.

 

 

Los detenidos son dos hombres y una mujer que quedaron a disposición de la Justicia. Otras dos personas fueron identificadas en el lugar.

 

Qué encontraron dentro de la vivienda

 

Además de la cocaína y el dinero, los agentes secuestraron cuatro teléfonos celulares. Los dispositivos quedaron incorporados a la investigación por narcomenudeo.

 

 

En la casa también encontraron 56 bolsas de nailon vacías y varios recortes. La Policía recogió ese material como parte de los elementos de interés para la causa.

 

La División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental La Paz encabezó el allanamiento en Santa Elena. Efectivos de la Guardia Especial colaboraron durante el operativo.

 

La investigación por narcomenudeo

 

El expediente se tramita por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566. La pesquisa busca determinar si en esa vivienda se comercializaban estupefacientes al menudeo.

En la medida intervino el Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, a cargo de Ramón A. Lell. La Unidad Fiscal que interviene en el caso fue informada del procedimiento.

 

El secuestro de los envoltorios, el efectivo y los teléfonos forma parte de la investigación sobre el presunto punto de venta en Santa Elena. La participación de cada una de las personas detenidas deberá establecerse en el curso de la causa.

Temas:

allanamiento Santa Elena cocaína
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