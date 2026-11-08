"Estamos todo el año esperando este evento": el testimonio del público en la Fiesta de la Avicultura

El Polaco cerró el sábado 7 de noviembre la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo. Antes de que el cantante subiera al escenario mayor, el móvil de Elonce recorrió el predio y conversó con vecinos y visitantes que habían llegado para escuchar música, pasar por las cantinas o reunirse con amigos.

"Estoy contenta acá esperando al Polaco", contó una joven crespense que había ido con su grupo de amigos. Consultada sobre cómo pensaba vivir el recital, respondió: "Voy a bailar, voy a cantar".

Para ella, la salida era una cita que se prepara con tiempo. "Estamos todo el año esperando estas fiestas", dijo, y valoró que el sábado las condiciones acompañaran después de la lluvia de la primera jornada.

De Gobernador Etchevehere a Crespo por dos noches

Un grupo de Gobernador Etchevehere contó que había viajado el viernes para ver a Turf. Sus integrantes regresaron el sábado para escuchar al cantante de cumbia, el número principal de la segunda fecha.

Otro visitante de esa localidad fue por primera vez a la Fiesta Nacional de la Avicultura. Había comprado la entrada con un amigo la semana anterior y contó que eligieron el encuentro "para pasar el sábado".

Entre quienes aguardaban frente al escenario también había jóvenes de Crespo que habían ido especialmente por el recital. Una de ellas contó que, aunque ya escuchaba sus canciones, nunca había visto al artista en vivo.

Una visita que combinó danza y producción avícola

Un comerciante mayorista del sector avícola contó que había viajado desde Buenos Aires con su familia y que ya había asistido en otras ediciones. En esta oportunidad, su hija, profesora de danza, había participado en la apertura del viernes.

La gente esperando el cierre de la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo

El visitante también explicó que tiene familiares crespenses. Además de acompañar a su hija, aprovechó el viaje para conocer parte de lo que se produce en la zona: "Venimos a ver un poco todo lo que se produce", señaló.

Un vecino que suele asistir a la celebración repasó algunos nombres que pasaron por la cartelera, entre ellos Luciano Pereyra. Mientras esperaba el cierre del sábado, ya tenía en mente la actuación de Soledad Pastorutti, anunciada para el domingo.

Entre las cantinas, el baile y las charlas

Silvia, vecina de Crespo, destacó "la unión que hay" entre quienes se acercan al encuentro. Cerca de ella, otras asistentes contaron que habían comido choripanes y sándwiches durante la espera.

En otro sector, un grupo de amigos había probado las empanadas del patio gastronómico. Uno de ellos contó que preferían seguir el espectáculo desde su lugar, mientras otros visitantes se preparaban para bailar.

La gente disfruta de la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Avicultura

Un vecino dijo que la música alemana le había servido para entrar en calor durante la noche fresca. Después de comer pollo en el predio, adelantó que pensaba volver el domingo para probarlo al disco y escuchar a Soledad.

La espera terminó en el escenario mayor

Para un grupo de jóvenes crespenses, la Fiesta Nacional de la Avicultura fue una ocasión para encontrarse y hacer algo distinto el fin de semana. Uno de ellos valoró que el evento permita "recibir gente de todos lados" y que los visitantes puedan conocer la ciudad.

Fiesta Nacional de la Avicultura, el publico frente al escenario principal

Entre los más jóvenes, la conversación pasó de las carpas y la comida a las canciones que esperaban escuchar. Cuando el móvil preguntó qué tema conocían, uno mencionó "Deja de llorar".

La espera terminó cuando El Polaco subió al escenario mayor para cerrar la segunda jornada. En los primeros minutos del recital, pidió que levantaran las manos y contó hasta tres para que el público saltara junto.