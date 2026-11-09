Allanaron la mansión de Santiago Peña en Paraguay y encontraron una bóveda detrás de una pared falsa

La Fiscalía de Paraguay allanó este domingo 8 de noviembre la mansión del expresidente Santiago Peña, ubicada en la ciudad de San Bernardino, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas con Ueno Bank. Durante el procedimiento, los investigadores habrían encontrado una bóveda escondida detrás de una pared falsa, según informaron medios paraguayos.

El Ministerio Público confirmó oficialmente el operativo mediante un comunicado en el que precisó que los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore encabezaron las actuaciones en una propiedad situada en la zona de Ciervo Cuá, departamento de Cordillera.

La diligencia se desarrolló después de la destitución y detención del exmandatario, imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor.

Una bóveda oculta con un sofisticado sistema de seguridad

Aunque la Fiscalía confirmó el allanamiento, no hizo referencia al descubrimiento de la bóveda. La información fue difundida por los diarios paraguayos ABC Color y Última Hora, que señalaron que el compartimiento estaba oculto detrás de una estructura especialmente construida.

Según ABC Color, la bóveda contaba con un avanzado mecanismo de seguridad de origen israelí, que incluiría tecnología de reconocimiento de iris para controlar el acceso.

El medio también difundió imágenes vinculadas con la construcción de la residencia, en las que se podía observar el espacio destinado a instalar el compartimiento secreto.

Hasta el momento, las autoridades no precisaron qué había en su interior ni confirmaron si los investigadores lograron abrirlo. Tampoco se estableció oficialmente si su contenido guardaba relación con los delitos investigados.

Foto: ABC

La mansión está valuada en dos millones de dólares

La propiedad allanada se encuentra en San Bernardino, una localidad turística situada aproximadamente a 50 kilómetros de Asunción. La residencia cuenta con 1.015 metros cuadrados construidos sobre un terreno de más de 5.000 metros cuadrados y tendría un valor estimado de dos millones de dólares.

Uno de los principales puntos de la investigación estuvo relacionado con las operaciones crediticias que habrían permitido financiar su construcción.

De acuerdo con documentación citada por medios paraguayos, Peña obtuvo dos préstamos simultáneos de Ueno Bank en mayo de 2024, por un monto conjunto superior a 3.500 millones de guaraníes, equivalentes a unos 560.000 dólares.

Las cuotas mensuales previstas para esas operaciones alcanzaban aproximadamente los 239 millones de guaraníes, una suma que superaba varias veces el salario que percibía el entonces presidente paraguayo.

La investigación por Ueno Bank y la situación de Peña

El allanamiento se produjo en medio de la crisis política e institucional que atravesó Paraguay tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político y su posterior detención.

El Ministerio Público avanzó con distintas investigaciones relacionadas con la administración de Ueno Bank, las presuntas irregularidades en operaciones financieras y la posible utilización de fondos públicos.

En ese contexto, los fiscales buscaron reunir documentación y otros elementos que permitieran esclarecer las operaciones vinculadas con el patrimonio del exmandatario.

El presunto hallazgo de la bóveda abrió una nueva línea de interés en la investigación, aunque hasta ahora no se informó oficialmente si contenía dinero, documentación u otros elementos relevantes para la causa.

La Fiscalía indicó que las diligencias formaron parte de las actuaciones previstas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados. (Fuente: Agencia NA, con información atribuida a ABC Color y Última Hora)