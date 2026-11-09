León XIV en la UCA: “Privar a una persona de trabajo es herir gravemente su dignidad"

El papa León XIV defendió la dignidad del trabajo durante un encuentro con representantes sindicales, empresarios, trabajadores, movimientos sociales y referentes académicos en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires. La actividad se desarrolló este lunes, en el marco de su visita al país, y estuvo marcada por testimonios sobre las dificultades laborales, la exclusión social y las iniciativas comunitarias para generar oportunidades.

La ceremonia comenzó con la bienvenida del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien recibió al pontífice con una breve expresión: “Siéntase en casa”. Posteriormente, tomó la palabra monseñor Dante Gustavo Braida, obispo de La Rioja, quien destacó el valor del trabajo para el desarrollo humano y social.

Durante su intervención, Braida advirtió sobre el “alto índice de precariedad laboral”, al que definió como “una realidad que preocupa”. Sin embargo, también destacó la capacidad de la sociedad argentina para organizarse y afrontar las dificultades económicas.

El mensaje de León XIV sobre el trabajo y la dignidad humana

En su discurso, el Papa sostuvo que la actividad económica debía tener como prioridad el bienestar de las personas y no limitarse exclusivamente a la productividad.

“El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó.

Asimismo, se refirió a las consecuencias del desempleo y remarcó: “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”. Según explicó, la falta de oportunidades laborales también afecta la participación social y debilita los vínculos comunitarios.

El Papa alertó sobre la crisis ecológica y el uso de los recursos naturales

León XIV también sostuvo que el trabajo no debía convertirse en un instrumento de conflicto, sino en una actividad que permitiera construir la realidad social mediante el aporte de todos. En ese sentido, afirmó que debía desarrollarse “respetando el orden de la Creación”.

El pontífice advirtió sobre los desafíos que enfrenta el mundo laboral ante las transformaciones económicas y los problemas ambientales. “Hoy en día, el trabajo, en su fundamento antropológico y en la dimensión global que lo caracteriza, se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta”, expresó.

De esta manera, vinculó la actividad productiva con la responsabilidad ambiental y planteó la necesidad de considerar sus consecuencias sobre las personas, las comunidades y los recursos naturales.

León XIV citó a Francisco y destacó el valor social del trabajo

En otro tramo de su discurso, el Papa retomó las enseñanzas de Francisco para destacar que el trabajo representa una dimensión fundamental de la vida social y no solamente una fuente de ingresos.

“En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones”, citó León XIV.

A partir de esa reflexión, llamó a “superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista”. Además, planteó la necesidad de promover “una cultura del encuentro donde el crecimiento económico se traduzca en verdadero desarrollo humano integral”.

El llamado del Papa a construir una Argentina unida

El Sumo Pontífice también dedicó parte de su mensaje a la situación social del país y destacó la importancia de fortalecer la colaboración, la convivencia y el diálogo para superar las divisiones.

“Solo abriéndonos a la colaboración con quienes nos rodean podremos construir, entre todos, un mundo mejor”, sostuvo. En esa línea, explicó que, aunque cada persona posee características singulares, la vida en comunidad requiere establecer vínculos con los demás.

“Este es el camino para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro, una auténtica ‘amistad social’ en los términos de Fratelli tutti, que supere la polarización dialéctica y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral”, expresó León XIV.

León XIV advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la automatización

Durante su discurso en la Universidad Católica Argentina, el papa León XIV también alertó sobre los desafíos que plantean la inteligencia artificial y la automatización sin regulación para el mundo laboral. El pontífice consideró que estas tecnologías podrían convertirse en una “amenaza para el adecuado desarrollo humano integral” si su implementación no contempla la protección de los trabajadores y sus derechos.

En ese sentido, sostuvo que “la técnica debe estar siempre supeditada a la ética” y remarcó que “el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”. Además, pidió a los poderes públicos que garantizar el acceso al empleo continúe siendo “un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos”.

El mensaje del Papa a empresarios y sindicatos

León XIV también se dirigió a los empresarios, a quienes reconoció como “creadores de puestos de trabajo” que arriesgan su propio patrimonio para desarrollar actividades productivas. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de considerar la rentabilidad económica como el único indicador de éxito, ya que esa perspectiva, según expresó, “deshumaniza” a las empresas y puede convertirlas en “una estructura de pecado que genera exclusión”.

Foto: AFP.

Por otra parte, destacó el papel de los sindicatos como “instrumento de solidaridad y cohesión” dentro de la sociedad. En ese marco, les pidió preservar su autoridad moral mediante el compromiso con los sectores más vulnerables, especialmente los trabajadores informales y precarizados.

El pontífice instó a las organizaciones gremiales a “mirar permanentemente a las periferias existenciales” e incorporar a quienes permanecen fuera de los mecanismos tradicionales de representación laboral. De esta manera, vinculó la defensa de los derechos de los trabajadores con la necesidad de construir una economía más inclusiva, en la que el desarrollo tecnológico y productivo esté acompañado por el respeto a la dignidad humana.

Una delegada sindical pidió recuperar el sentido humano del trabajo

Entre los testimonios se destacó el de Sabrina Sapone, delegada sindical de Avellaneda, quien describió la importancia de la representación gremial frente a las dificultades que atraviesan los trabajadores.

“Volvamos hoy al significado de la palabra sindicato: trabajar por la justicia de manera colectiva”, expresó ante el pontífice.

Sapone también advirtió sobre los riesgos de considerar el trabajo únicamente como un costo económico y cuestionó el avance de la inteligencia artificial sin mecanismos que protejan a las personas. “No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente”, sostuvo.

La historia de una recicladora que emocionó durante el encuentro

Otro de los testimonios fue el de Verónica San Martín, una recicladora urbana de 45 años, madre de cuatro hijos y presidenta de la Cooperativa de Recicladores Unidos, de La Plata.

La mujer relató que comenzó a recolectar materiales reciclables después de perder su empleo en una clínica y atravesar una situación de violencia que la obligó a abandonar su vivienda junto a sus hijos.

“Los cartoneros no somos basura, somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la casa común”, afirmó. También explicó que la cooperativa reúne actualmente a más de 200 personas y acompaña a trabajadores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

El testimonio de una mujer de la comunidad Ava Guaraní

Soledad Cuéllar, integrante de la comunidad Ava Guaraní de Misión San Francisco, en Pichanal, Salta, compartió su experiencia de más de diez años de trabajo comunitario.

“Fui una niña que sufrió, una adolescente que atravesó distinta violencia, una mujer que tuvo que seguir adelante sin saber de dónde sacaba las fuerzas”, relató al recordar las dificultades que enfrentó durante su vida.

Cuéllar explicó que participa del Hogar de Cristo Santa Clara, donde acompañan a mujeres con problemas de consumo, y destacó el desarrollo del emprendimiento colectivo Ñande. Según señaló, el proyecto permitió que distintas mujeres recuperaran autonomía económica y confianza personal.

Un empresario habló sobre la ética y las dificultades de emprender

El empresario Juan Martín Allende también brindó su testimonio y compartió una experiencia personal marcada por la muerte de su hija menor, Serena.

Durante su intervención, relató que esa pérdida transformó su relación con la fe y explicó que, en los últimos años, impulsó emprendimientos vinculados con el cambio climático y la regeneración ambiental.

“La bondad se confunde con ingenuidad, y la ingenuidad se lee como debilidad de la que conviene aprovecharse”, manifestó al describir las dificultades de desarrollar actividades empresariales con principios éticos.