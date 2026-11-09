Joven entrerriana casi queda cuadripléjica tras accidente y ahora lucha por recuperar a su hijo

Sofía Sabino, una joven entrerriana de 21 años, sufrió graves fracturas cervicales en un accidente de moto y estuvo en coma. Denunció que el padre de su hijo obtuvo la tenencia provisoria mientras permanecía internada. Ahora necesita asistencia para recuperarse y afrontar los gastos legales.
Sofía Sabino, una joven de 21 años que vive en Colón, sufrió un grave accidente de moto que le provocó múltiples fracturas cervicales y la dejó en coma. Mientras permanecía internada, el padre de su hijo, de un año y cuatro meses, inició un trámite para obtener su cuidado. La joven denunció que se aprovechó de su estado de vulnerabilidad y aseguró que actualmente enfrenta una recuperación complicada, sin asistencia permanente y con dificultades para mantener el vínculo con el niño.
El accidente ocurrió durante la madrugada del 18 de agosto, día de su cumpleaños, cuando viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por un conocido. Según relató a TN, el conductor perdió el control, la rueda delantera impactó contra el cordón de la vereda y ella salió despedida. Cayó de cabeza y sufrió lesiones que comprometieron su columna vertebral.
“Estoy viva de milagro, literalmente”, expresó Sofía al recordar el episodio. Desde entonces, su vida quedó atravesada por las consecuencias físicas del choque, las dificultades económicas y una disputa familiar por el cuidado de su hijo.
Las graves lesiones que sufrió en el accidente
La joven presentó fracturas en las vértebras Atlas y Axis, lesiones en las cervicales C3, C6 y C7, una fractura en la primera vértebra dorsal, una costilla fisurada y dos fisuras de cráneo. También sufrió una herida en la cabeza que requirió 12 puntos de sutura.
Tras el impacto, perdió el conocimiento y entró en coma. Primero fue trasladada a un hospital y posteriormente derivada a una clínica de Colón, donde permaneció aproximadamente cinco días en terapia intensiva.
Para estabilizar su columna cervical, los médicos le colocaron un halo, un dispositivo de inmovilización que se fija al cráneo mediante cuatro tornillos. Inicialmente, estaba previsto que lo utilizara hasta el 21 de noviembre, cuando una nueva evaluación permitiría determinar si podía continuar la recuperación con un collarín.
Sin embargo, los últimos estudios mostraron que las fracturas todavía no habían consolidado. Según explicó, tampoco se había formado el callo óseo necesario para la recuperación y se había detectado una complicación en la apófisis odontoides, una estructura de la segunda vértebra cervical.
El riesgo de una cirugía y la necesidad de reposo
Ante la falta de consolidación de las lesiones, los especialistas evaluaron dos alternativas: realizar una intervención quirúrgica de alto riesgo o mantener la inmovilización durante varios meses más.
Sofía explicó que la cirugía podría comprometer la movilidad de su cuello de manera permanente y que su médico prefería evitarla debido a su edad. También advirtió que un movimiento brusco o una caída podrían agravar las lesiones y afectar la médula espinal.
“Los mismos médicos me dijeron que no saben si mañana me despierto”, manifestó al describir el temor que le genera su situación.
Pese a que necesita reposo absoluto, la joven vive sola y debe ocuparse de las tareas domésticas. Tiene movilidad en brazos y piernas, pero explicó que debería permanecer acostada y evitar esfuerzos.
“No estoy haciendo el reposo que me corresponde. Por eso tampoco se me está curando bien la fractura”, señaló.
Denunció que le quitaron a su hijo mientras estaba internada
A las dificultades médicas se sumó un conflicto por el cuidado de su hijo. Según denunció, mientras permanecía en coma, el padre del niño ingresó a su vivienda, tomó su teléfono celular y comenzó a comunicarse con sus contactos.
“Le empezó a mandar mensajes a todos mis contactos, hablándoles mal de mí, mientras yo estaba en coma”, relató. También aseguró que el hombre echó de la casa a su abuela, quien colabora económicamente con el alquiler.
La joven sostuvo que, durante la internación, su expareja inició un procedimiento para obtener la tenencia del niño. Según su versión, el organismo de Niñez interviniente resolvió otorgarle provisoriamente el cuidado al padre.
Sofía también denunció antecedentes de violencia física y psicológica durante la relación. Afirmó que había presentado denuncias y mensajes que, según sostuvo, contenían amenazas contra ella. Estas acusaciones corresponden a su testimonio y no se cuenta con la versión del hombre ni con la resolución administrativa o judicial completa.
“Yo siempre luché sola por mi criatura y se aprovechó de mi estado de vulnerabilidad para sacármelo”, lamentó.
Solo pudo ver cuatro veces a su hijo desde el accidente
Desde mediados de agosto, Sofía aseguró que solamente pudo encontrarse cuatro veces con su hijo. Los encuentros fueron breves y algunos requirieron traslados hasta San José, pese a que, según explicó, los médicos le habían contraindicado viajar por ruta debido a sus lesiones.
“Me lo dejan ver cuando el padre quiere”, expresó. Durante el Día de la Madre pudo compartir algunas horas con el niño y, después de realizar reclamos, consiguió que lo llevaran a su vivienda en Colón durante una hora, con una asistente social presente.
El último encuentro, según recordó, ocurrió durante Halloween, cuando pudo acompañarlo a pedir caramelos. Su principal objetivo es recuperar el cuidado del niño y volver a participar de su crianza cotidiana.
Sin trabajo y con dificultades para afrontar el tratamiento
Antes del accidente, Sofía trabajaba como estilista y había desarrollado un emprendimiento de peluquería en su vivienda. También buscaba otras fuentes de ingresos para sostener económicamente a su hijo.
Las lesiones le impidieron continuar con esas actividades. Actualmente depende de colaboraciones de otras personas y de la ayuda que recibe a través de TikTok, donde comparte videos sobre su situación.
Su abuela, que percibe una jubilación mínima, colabora con parte del alquiler. La joven contó que desde los 14 años debió sostenerse por sus propios medios y que atravesó períodos en situación de calle debido a dificultades familiares.
Además, aseguró que no recibe asistencia estatal porque no reúne los requisitos para acceder a una pensión por discapacidad y que, en su localidad, le exigen dos años de residencia para obtener ayuda alimentaria.
A los gastos cotidianos se sumaron los costos médicos. Según detalló, cada consulta con el especialista que la atiende en Colón cuesta 60.000 pesos, mientras que también necesita medicamentos para aliviar el dolor y poder dormir.
El pedido de ayuda para recuperarse y reencontrarse con su hijo
En medio de las dificultades, Sofía solicitó colaboración económica para afrontar los gastos médicos, contratar asistencia durante el reposo y avanzar con los trámites legales relacionados con su hijo.
“Necesito ayuda para poder recuperar la tenencia de mi hijo y ayuda económica. Hace falta plata para los abogados y para poder hacer mi reposo”, manifestó.
La joven expresó que su prioridad es mejorar su estado de salud, cumplir con las indicaciones médicas y recuperar el contacto cotidiano con el niño. Consideró que contar con ayuda para alimentarse adecuadamente, descansar y afrontar los gastos podría favorecer su recuperación.
“Yo creo que con esas dos cosas, con la ayuda económica y recuperando la tenencia, en menos tiempo del estimado por el médico me recupero”, concluyó.