Paraguay devolverá en guaraníes los depósitos en dólares de Ueno Bank tras una devaluación del 10%

El Gobierno de Paraguay confirmó que los depósitos en dólares de los ahorristas afectados por la quiebra de Ueno Bank serán devueltos en guaraníes, mediante el fondo de garantía administrado por el Banco Central. La decisión generó preocupación entre los clientes debido a que la moneda paraguaya acumuló una devaluación superior al 10% desde el cierre de la entidad, ocurrido el 2 de noviembre.

Según explicaron las autoridades, la legislación local establece que los saldos en moneda extranjera deben reintegrarse en guaraníes, utilizando el tipo de cambio correspondiente a la fecha en que el banco dejó de operar. Esto significa que los clientes recibirán sus fondos calculados según una cotización anterior a la depreciación de la moneda.

La medida se anunció mientras el nuevo presidente, Pedro Alliana, buscaba estabilizar la situación política y económica después de la destitución de Santiago Peña, ocurrida en medio del escándalo financiero que involucró a Ueno Bank.

Qué pasará con los ahorros en dólares

La quiebra de Ueno Bank afectó a cerca de dos millones de clientes, muchos de los cuales permanecieron con sus depósitos inmovilizados mientras avanzaban los procedimientos para recuperar sus fondos.

El Banco Central comenzó a devolver saldos a los ahorristas mediante el mecanismo de garantía previsto por la legislación paraguaya. Sin embargo, confirmó que los depósitos constituidos en dólares no serán reintegrados en esa moneda.

La devolución se realizará en guaraníes al tipo de cambio del 2 de noviembre, fecha en que se produjo el cierre de la entidad financiera.

Esta decisión podría representar una pérdida de poder adquisitivo en dólares para quienes intenten recuperar sus ahorros en moneda estadounidense, debido a que el guaraní acumuló una depreciación superior al 10% desde principios de mes.

Además, los analistas advirtieron que una eventual compra masiva de dólares por parte de los ahorristas podría incrementar la demanda de divisas y generar nuevas presiones sobre el mercado cambiario.

Santiago Peña permanece detenido en un regimiento militar

En paralelo con las medidas financieras, el expresidente Santiago Peña continuó bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, ubicado a unos 20 minutos del Palacio de López, sede del Gobierno paraguayo.

El exmandatario quedó detenido mientras avanzaba la investigación judicial sobre las presuntas irregularidades que habrían favorecido a Ueno Bank y el posible perjuicio económico ocasionado al Estado.

También fueron detenidos el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y varios ejecutivos de la entidad financiera, entre ellos Federico Miguel Vázquez, uno de los principales referentes del Grupo Vázquez.

Según explicó el comandante del regimiento, coronel José Dayub, Peña permanece alojado en una habitación, debido a que las instalaciones militares no están acondicionadas como establecimiento penitenciario.

El exmandatario cuenta con acceso a su teléfono celular y tiene permitidas las visitas. Además, rechazó recibir alimentación del Ejército y solicitó que sus familiares le proporcionaran las comidas diarias.

El nuevo gobierno reorganizó el gabinete

Tras asumir la Presidencia, Pedro Alliana inició una reorganización del gabinete con el objetivo de garantizar la continuidad de la administración y contener las consecuencias de la crisis institucional.

El mandatario decidió mantener al ministro de Economía, Carlos Lovera, aunque todavía no había definido quién ocuparía la presidencia del Banco Central paraguayo.

Entre las designaciones se destacó el regreso de funcionarios vinculados con el expresidente Horacio Cartes, quien gobernó Paraguay entre 2013 y 2018 y mantiene una importante influencia dentro del Partido Colorado.

Ariel Martínez Fernández asumió como ministro del Interior, mientras que Rolando de Barros Barreto fue designado jefe de gabinete. Ambos habían integrado la administración de Cartes.

Por su parte, Antonio Barrios, dirigente del sector Honor Colorado y médico personal del expresidente, fue elegido para ocupar la Vicepresidencia.

Estos movimientos fueron interpretados por sectores políticos paraguayos como una reorganización del oficialismo, en un escenario marcado por la crisis financiera y las investigaciones judiciales.

Investigan fondos públicos por unos 815 millones de dólares

La Fiscalía paraguaya sostiene que Santiago Peña habría intervenido para favorecer a Ueno Bank mediante decisiones políticas y financieras que permitieron mantener importantes recursos estatales en la entidad.

La investigación analiza presuntas irregularidades relacionadas con depósitos de organismos públicos, fondos previsionales y advertencias regulatorias que no habrían recibido la atención correspondiente.

Según la documentación judicial citada por Clarín, los recursos públicos y previsionales expuestos alcanzarían aproximadamente los 815 millones de dólares.

La cifra incluye 3,608 billones de guaraníes y 233,4 millones de dólares depositados en la entidad. No obstante, los investigadores aclararon que ese monto representa fondos potencialmente comprometidos y no una pérdida patrimonial definitiva comprobada.

Entre los organismos involucrados aparecen el Instituto de Previsión Social, Itaipú, Yacyretá y distintas cajas previsionales.

La hipótesis fiscal plantea que Peña habría promovido o influido en decisiones destinadas a mantener esos recursos en una entidad bancaria con la que tenía vínculos patrimoniales.

Investigan la existencia de 200.000 dólares en efectivo

Otro elemento incorporado a la causa fue la presunta existencia de dos paquetes con dinero en efectivo dentro de un sector privado de la residencia oficial del expresidente.

De acuerdo con la documentación fiscal citada por Clarín, cada paquete habría contenido aproximadamente 100.000 dólares, por lo que el monto total alcanzaría los 200.000 dólares no bancarizados.

Sin embargo, los investigadores todavía no determinaron quién habría trasladado ese dinero, cuál era su procedencia ni cuándo ingresó a la propiedad.

Tampoco se estableció una vinculación directa entre esos fondos y las operaciones investigadas de Ueno Bank o del Grupo Vázquez.