Semana reducida para ANSES: quiénes cobran entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre

ANSES: quiénes cobran del 11 al 13 de noviembre de 2026.

El calendario de pagos de ANSES de noviembre de 2026 tendrá una semana de acreditaciones concentradas entre el miércoles 11 y el viernes 13, debido a la reorganización de las jornadas de actividad bancaria. Durante esos tres días cobrarán jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social estableció un esquema que contempla pagos agrupados para varias terminaciones del Documento Nacional de Identidad (DNI). De esta manera, algunos beneficiarios compartirán fecha de acreditación, mientras que otros mantendrán una distribución individual.

El cronograma comprende jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), asignaciones familiares, Pensiones No Contributivas (PNC) y otras prestaciones que comenzarán a liquidarse durante noviembre.

Jubilados y pensionados: quiénes cobran esta semana

Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo comenzarán a cobrar el miércoles 11 de noviembre. El cronograma establecido para esta semana es el siguiente:

Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0. Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 1.

DNI terminados en 1. Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 2, 3 y 4.

Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), las acreditaciones se realizarán de la siguiente manera:

Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0. Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 1.

DNI terminados en 1. Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 2.

Pensiones No Contributivas y asignaciones familiares

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario mensual quedará concentrado en tres jornadas. Los pagos se distribuirán según la terminación del documento:

Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.

Por otra parte, las asignaciones por Prenatal y Maternidad comenzarán a acreditarse el jueves 12 de noviembre, con el siguiente esquema:

Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

De esta manera, ANSES concentrará los pagos correspondientes a distintas prestaciones en una misma jornada, especialmente en el caso de las pensiones y jubilaciones.

Asignaciones de Pago Único y otras prestaciones

Las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a Nacimiento, Matrimonio y Adopción, tendrán un período de cobro más amplio:

Del 11 de noviembre al 10 de diciembre: todas las terminaciones de DNI.

El mismo período se aplicará a las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

Del 11 de noviembre al 10 de diciembre: todas las terminaciones de DNI.

Los beneficiarios deberán tener en cuenta la finalización de su documento y el tipo de prestación que reciben para identificar la fecha correspondiente. El cronograma reorganizado permitirá concentrar buena parte de las acreditaciones de noviembre durante los tres días de actividad bancaria previstos para esta semana.