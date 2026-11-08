Antonio Tarragó Ros en Paraná: “La cultura es la obra pública por excelencia”

Antonio Tarragó Ros presentó el espectáculo El Alma Entrerriana en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, donde recorrió el patrimonio musical, histórico y cultural de la provincia a través de canciones, relatos y anécdotas. El reconocido acordeonista destacó el acompañamiento del Gobierno entrerriano para preservar y difundir ese legado, y afirmó que “la cultura es la obra pública por excelencia”.

El encuentro reunió a familias y parejas que comenzaron a ingresar al auditorio minutos antes de las 20. Durante la presentación, Tarragó Ros combinó la interpretación de su acordeón con historias sobre personajes y tradiciones entrerrianas, en un recorrido por la identidad cultural de la provincia.

Uno de los relatos estuvo dedicado a Delfina, compañera del caudillo Francisco Ramírez. El músico recordó una conversación que mantuvo con Hugo Mena durante la grabación de su trabajo y expresó: “La Delfina se hizo chamarrita y se quedó en el mejor lugar del mundo, el corazón de los entrerrianos”.

Tarragó Ros destacó el respaldo a la cultura entrerriana

Antes de subir al escenario, el artista fue recibido por el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, y el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stopello. Durante el encuentro, las autoridades destacaron la decisión de Tarragó Ros y Hugo Mena de donar a la provincia una investigación sobre el cancionero, la fauna, la flora y las biografías de figuras destacadas de Entre Ríos.

En ese contexto, el acordeonista agradeció al gobernador Rogelio Frigerio por el acompañamiento al proyecto y remarcó la importancia de las políticas públicas destinadas a preservar el patrimonio cultural.

“Es muy alentador cuando el Estado comprende que la cultura es la obra pública por excelencia, porque es la única que transforma al hombre, lo hace feliz, lo hace sentir orgulloso de ser entrerriano”, sostuvo Tarragó Ros.

Una investigación al servicio de la educación

El secretario de Cultura, Julián Stopello, destacó el valor del material recopilado por los artistas y su contribución al conocimiento de la historia y las tradiciones provinciales.

“El Alma Entrerriana planta referencias indispensables para la cultura de la provincia y logra rescatar cosas que necesitamos y que no podemos perder”, explicó el funcionario.

Por su parte, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, agradeció la decisión de poner la investigación a disposición de la provincia y destacó su potencial educativo.

“Agradecemos el compromiso y la generosidad de Antonio Tarragó Ros de poner al servicio del sistema educativo esta gran y hermosa obra”, expresó.

La presentación de El Alma Entrerriana permitió compartir con el público parte del trabajo de investigación desarrollado por Tarragó Ros y Mena, que reunió expresiones musicales, relatos históricos y referencias al patrimonio natural y cultural de Entre Ríos.