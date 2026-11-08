San Salvador: trasladaba dos caballos sin permiso, no pudo justificar su procedencia y lo detuvieron

Un joven fue detenido por supuesto abigeato en San Salvador luego de ser sorprendido mientras trasladaba dos caballos por un camino vecinal de la zona de La Isleta, en inmediaciones de la Autovía 18. El procedimiento se concretó durante la tarde del sábado, después de que la Policía recibiera un llamado que alertaba sobre la situación.

Según informó la Jefatura Departamental San Salvador, el operativo comenzó alrededor de las 19:50, cuando la Sala de Comando Radioeléctrico recibió una comunicación telefónica sobre una persona que circulaba montada en un caballo y llevaba otro equino de tiro.

Ante el aviso, se dispuso la intervención de efectivos policiales, quienes lograron localizar e interceptar al joven en el camino vecinal señalado. Al solicitarle explicaciones sobre la procedencia de los animales, los uniformados advirtieron inconsistencias en sus respuestas.

Las contradicciones que despertaron sospechas

De acuerdo con el informe policial, el joven manifestó inicialmente que los dos caballos pertenecían a un vecino de la zona. Sin embargo, posteriormente cambió su versión y aseguró que había ido a buscarlos para trasladarlos hacia un campo.

Frente a estas declaraciones contradictorias, tomó intervención personal de la División Investigaciones, que inició las averiguaciones correspondientes para establecer quién era el propietario de los equinos y si existía autorización para movilizarlos.

Los investigadores lograron comunicarse con el dueño de los animales, quien confirmó que ambos eran de su propiedad. Además, aseguró que no había prestado los caballos ni autorizado a ninguna persona a retirarlos o trasladarlos.

Detención por supuesto abigeato

Con los elementos reunidos durante el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la detención del joven por el supuesto delito de abigeato y ordenó continuar con las actuaciones correspondientes.

En el operativo también participaron efectivos de la División Delitos Rurales, Criminalística, División Inteligencia Criminal y el médico policial de turno, quienes intervinieron en las diligencias vinculadas con la investigación.

El procedimiento quedó bajo intervención judicial para determinar las circunstancias en las que los equinos fueron retirados y establecer las responsabilidades correspondientes. No se informó la edad del detenido ni se brindaron precisiones sobre el destino posterior de los animales.