Productores rurales denuncian “desprotección” y reclaman que la justicia actúe frente al delito de abigeato

La Mesa de Enlace de Entre Ríos expresó su profunda preocupación ante un nuevo episodio de abigeato “que pone en evidencia las dificultades que persisten en la lucha contra la inseguridad rural, pese a las gestiones y esfuerzos que se vienen llevando adelante para enfrentar esta problemática”.

Según manifestaron “el mismo día en que se mantuvo una reunión con las máximas autoridades policiales, se produjo un nuevo hecho que refleja la falta de acompañamiento de algunos sectores de la Justicia en lo que debería ser un trabajo conjunto de todos los actores involucrados en la prevención y el combate del delito rural”.

Puntualmente, relataron que en la zona de Bovril fueron interceptadas varias personas que se movilizaban en un vehículo con cortes cárnicos provenientes de una faena reciente. Cuatro de estos sujetos fueron detenidos y uno logró escapar.

“Ante esta situación, la Policía solicitó medidas al Ministerio Público Fiscal de La Paz para avanzar en la localización del prófugo, pero el pedido fue rechazado”, indicaron desde la Mesa de Enlace y agregaron: “A esto se suma que el hecho de abigeato fue caratulado como resistencia a la autoridad, por lo que, en pocas horas, quienes fueron detenidos podrían recuperar su libertad".

Para los ruralistas, lo ocurrido “no constituye un episodio aislado. Se agrega a una sucesión de hechos de características similares registrados en distintos puntos de la provincia, que profundizan la sensación de inseguridad y desprotección de los productores, quienes ven cómo sus establecimientos son intrusados y sus bienes afectados por delitos que se repiten, sin encontrar respuestas suficientes”.

Es por ello que desde la Mesa de Enlace de Entre Ríos repudiaron “tanto los hechos delictivos como la actitud de un sistema judicial que, con decisiones de este tipo, termina desalentando los enormes esfuerzos que realizan los productores y las distintas Brigadas de Prevención de Delitos Rurales de la provincia. Son efectivos que diariamente exponen su integridad física al enfrentar a delincuentes, muchas veces armados con armas de fuego”.

En este contexto, “advertimos que el trabajo de prevención y los procedimientos policiales pierden efectividad cuando las actuaciones no encuentran continuidad en el ámbito judicial. La reiterada sensación de una "puerta giratoria" exige una revisión urgente y una mayor coordinación entre todos los estamentos del Estado, para evitar que los esfuerzos realizados se diluyan y para que la Justicia, tantas veces reivindicada desde el discurso, tenga también un correlato concreto en los hechos”.

Finalmente, expresaron que “los productores entrerrianos atravesamos una situación de indefensión cada vez más preocupante, que requiere respuestas inmediatas, compromiso institucional y acciones coordinadas para garantizar la seguridad en el ámbito rural”.