Elecciones en la CTA: habrá lista única y los candidatos plantearon sus principales reclamos

REDACCIÓN ELONCE
Daniel Jacob, candidato a secretario general de la Mesa Paraná de la CTA, confirmó a Elonce que la Lista 10 será la única opción en Entre Ríos. Las elecciones serán el 3 de noviembre y los principales reclamos apuntan a salarios, condiciones laborales, obra social y jubilaciones.
Las elecciones de la CTA se realizarán el próximo martes 3 de noviembre, de 8 a 17, con una lista única en Entre Ríos. Daniel Jacob, candidato a secretario general de la Mesa Paraná por la Lista 10, explicó a Elonce las propuestas de la agrupación y detalló los lugares habilitados para votar. Entre los principales planteos mencionó la situación salarial de los trabajadores, las condiciones laborales, la obra social provincial y el sistema jubilatorio.
Durante una entrevista realizada en la sede de la central sindical en Paraná, Jacob confirmó que la Lista 10 será la única que participará de los comicios provinciales. La nómina reúne a representantes de distintos gremios, entre ellos Agmer, ATE y AJER.
“En Entre Ríos somos la única lista, la Lista 10. Trabajamos la lista unidad y ese es el camino que venimos siguiendo”, expresó el dirigente, quien encabezará la propuesta para la conducción de la Mesa Paraná. A nivel provincial, el candidato a secretario general será Sergio Elizar.
Salarios, condiciones laborales y jubilaciones entre los principales reclamos
Jacob señaló que una de las principales preocupaciones de la central sindical es la situación económica de los trabajadores entrerrianos. En ese sentido, cuestionó los niveles salariales y advirtió sobre problemas de seguridad en distintos ámbitos laborales.
“En Entre Ríos tenemos un fuerte problema con el bajo salario de los trabajadores y mucha inseguridad en los lugares de trabajo. Uno recorre escuelas o reparticiones del Estado y hay problemas”, sostuvo.
También planteó la necesidad de abordar la situación de la obra social provincial y las condiciones de los jubilados de la administración pública. Según explicó, existen reclamos relacionados con la composición de los haberes y las dificultades para identificar determinados conceptos salariales.
“Tiene que ver con tratar de recuperar nuestra obra social. Lo mismo que las jubilaciones de todo el personal de la administración pública. Las quejas son constantes, se disfrazan los códigos y los compañeros jubilados no saben qué es lo que cobran”, manifestó.
El candidato agregó que otro de los objetivos será acompañar a los trabajadores que consideran vulnerados sus derechos laborales, incluidos aquellos que no cuentan con representación sindical.
La postura de la CTA frente a los gobiernos nacional y provincial
Durante la entrevista, Jacob también expresó críticas hacia las políticas de los gobiernos de Javier Milei y Rogelio Frigerio. Consideró que la central sindical debe recuperar el papel que tuvo desde su surgimiento en la década de 1990, especialmente en la representación de trabajadores que quedaron fuera de las estructuras sindicales tradicionales.
“La CTA tiende a cumplir el mismo rol de recuperar a aquellos compañeros y compañeras que han sido sacados del sistema de los sindicatos y que empiezan a verse sin protección de ningún tipo”, explicó.
En relación con la organización de la Lista 10, señaló que el espacio reúne a distintos sectores gremiales y que comparte una misma línea de trabajo en los ámbitos local, provincial y nacional.
“La línea es una sola: la unidad y la resistencia para construir una alternativa a lo que es el neoliberalismo imperante en estos momentos”, afirmó Jacob, al definir el posicionamiento político y sindical de la agrupación.
Dónde se votará en las elecciones de la CTA
Las elecciones se desarrollarán el martes 3 de noviembre, entre las 8 y las 17 horas, con distintas mesas habilitadas en Paraná y localidades cercanas.
Según detalló Jacob, los afiliados podrán votar en la sede de la CTA, el Consejo General de Educación y la seccional Paraná de Agmer; además de establecimientos educativos como la Escuela Primaria N° 181 "Osvaldo Magnasco" y la Escuela Nº 18 “Evaristo Carriego”. También habrá mesas en Cerrito, Oro Verde y Colonia Avellaneda.
Podrán participar los afiliados a los gremios que integran la CTA, entre ellos Agmer, ATE y AJER, además de las restantes organizaciones que forman parte de la central.
Finalmente, Jacob convocó a los trabajadores habilitados a participar de los comicios y acompañar la conformación de las nuevas autoridades sindicales.