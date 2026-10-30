Agmer entregó un petitorio en Trabajo para exigir la apertura de la paritaria docente

Agmer exigió la apertura de la paritaria docente en Entre Ríos mediante un petitorio presentado este jueves ante la Secretaría de Trabajo provincial. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos realizó la presentación con el acompañamiento de Sadop y Amet, y solicitó que el Gobierno cumpla con el compromiso de convocar a los sindicatos durante la última semana de octubre.

El secretario general de Agmer, Abel Antivero, explicó a Elonce que la iniciativa surgió de la Comisión Directiva Central y busca obtener una respuesta del Ejecutivo provincial sobre la discusión salarial.

Frente Sindical Docente reclamó apertura de paritarias (foto Agmer)

“Como iniciativa de la Comisión Directiva Central entregamos una nota en la Secretaría de Trabajo pidiendo la apertura de paritaria, pidiendo al Gobierno que responda a nuestro reclamo, primero que en primera instancia es apertura de paritaria y posteriormente que haya una propuesta acorde a la necesidad de la economía docente”, indicó Antivero.

Agmer recordó el compromiso del Gobierno

El dirigente sindical señaló que la presentación formal respondió a la falta de convocatoria a una nueva negociación salarial. “El Gobierno se había comprometido a convocarnos en la última semana de octubre”, recordó Antivero en declaraciones a APF.

Según explicó, el petitorio fue recibido por el secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano.

Frente Sindical Docente reclamó apertura de paritarias (foto Agmer)

Durante el encuentro, los representantes gremiales también plantearon su preocupación por el endeudamiento de los trabajadores de la educación y las consecuencias que, según advirtieron, genera esta situación.

Antivero alertó sobre la gravedad del problema y mencionó la aparición de intentos de suicidio, en el marco de su descripción de las dificultades que atraviesa el sector docente.

Piden que Fabián Boleas participe de la negociación

Agmer también reiteró su solicitud para que el ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas, participe de la próxima reunión paritaria.

El gremio considera necesaria su presencia para discutir las propuestas salariales del Ejecutivo provincial. “Reiteramos la solicitud de que el ministro de Economía, Fabián Boleas, esté presente en el próximo encuentro paritario”, manifestó Antivero.

El secretario general cuestionó las ofertas salariales realizadas por el Gobierno y responsabilizó al funcionario por su contenido. “Es uno de los responsables de que las propuestas de Gobierno tengan un tinte miserable y empobrecedor”, sostuvo.

El reclamo se sumó a una jornada de paro docente

La presentación del petitorio se produjo después de una jornada de protesta que incluyó una concentración frente a Casa de Gobierno, en Paraná.

La manifestación se desarrolló en el marco del paro nacional de 24 horas convocado por CTERA, tras la muerte de una docente correntina.

Durante esa jornada, Antivero informó que la medida de fuerza alcanzó un 70% de adhesión en Entre Ríos, según los datos del sindicato.

La Escuela Itinerante pidió justicia por Nancy Godoy y reclamó apertura de paritarias (foto Agmer)

El dirigente también advirtió sobre las condiciones laborales en las escuelas rurales y reclamó medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores de la educación.

Con la presentación realizada ante la Secretaría de Trabajo, Agmer, Sadop y Amet insistieron en la necesidad de retomar la negociación paritaria y recibir una propuesta salarial del Gobierno provincial.