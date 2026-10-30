Se negó a pagarle a una trabajadora sexual, escapó por una ventana y murió

Un hombre de 45 años murió tras saltar desde una ventana de un hotel alojamiento en Moreno, provincia de Buenos Aires, luego de una discusión con una trabajadora sexual a la que se habría negado a pagarle. Durante la investigación, seis mujeres fueron detenidas por haberlo golpeado después de la caída, aunque la autopsia estableció que las lesiones mortales se produjeron al precipitarse desde aproximadamente cinco metros de altura.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en el hotel alojamiento, ubicado sobre la colectora sur de la Autopista del Oeste, cerca de la intersección con la calle Justo Daract.

Según fuentes policiales y judiciales citadas por Infobae, el hombre había ingresado al establecimiento acompañado por una joven de 18 años. Después del encuentro, se habría negado a pagar el servicio y, de acuerdo con la denuncia de la trabajadora sexual, también habría intentado sustraerle pertenencias.

Escapó por una ventana y cayó desde cinco metros

En medio de la situación, el hombre salió por una ventana del establecimiento y cayó hacia un terreno lindero, donde había escombros y restos de una construcción abandonada.

Como consecuencia del impacto, sufrió una fractura en una pierna y otras lesiones. Sin embargo, la secuencia continuó cuando la joven alertó a otras trabajadoras sexuales que se encontraban en el hotel.

Las mujeres se dirigieron al predio vecino, donde encontraron al hombre mientras intentaba esconderse. Según la reconstrucción de los investigadores, lo agredieron físicamente.

Qué determinó la autopsia sobre la muerte

La investigación quedó a cargo de la fiscal Verónica Pitella, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

En un primer momento, seis mujeres fueron detenidas, cuatro de ellas trans, mientras se investigaba si los golpes habían provocado la muerte del hombre.

No obstante, los resultados de la autopsia modificaron el curso de la causa. El informe forense determinó que el fallecimiento se produjo por las lesiones sufridas durante la caída desde el hotel alojamiento.

Entre las causas consignadas se mencionaron paro cardíaco, neumotórax y politraumatismos. Los peritos establecieron que las agresiones posteriores no fueron determinantes para el desenlace fatal.

A partir de los resultados forenses, la investigación, inicialmente caratulada como homicidio, pasó a tramitarse como averiguación de causales de muerte y lesiones leves agravadas.

Las seis mujeres fueron notificadas por el delito de lesiones leves agravadas, mientras la Justicia aguarda estudios periciales complementarios.

Finalmente, cinco de las involucradas recuperaron la libertad. La sexta permanece detenida debido a una orden de detención vigente en otra causa judicial, independiente de este episodio.