Alerta amarilla por tormentas en siete departamentos de Entre Ríos: cómo estará el fin de semana y el inicio de noviembre

El SMN renovó el alerta amarilla por tormentas para este viernes en siete departamentos de Entre Ríos, con lluvias de hasta 50 milímetros. El meteorólogo Sergio Jalfin anticipó a Elonce, una mejora para el sábado y explicó qué se espera para noviembre.
Una alerta amarilla por tormentas en una zona de la provincia de Entre Ríos, fue renovada este jueves por la tarde, por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y comprende siete departamentos del sur y este provincial. La advertencia rige para la tarde del viernes 30 de octubre, con posibilidad de lluvias intensas, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y caída ocasional de granizo, supo Elonce.
Los departamentos alcanzados por el aviso meteorológico son Victoria, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Tala, Uruguay y Colón. En estas zonas podrían registrarse fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en períodos breves.
“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente”, indicó el organismo.
Además, estimó acumulados de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse puntualmente.
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana
El meteorólogo Sergio Jalfin, dialogó con el programa "Moviendo el avispero" que se emite por ELONCE Radio y Stream FM 98.7, y anticipó que los próximos días estarán caracterizados por temperaturas agradables a cálidas, aunque con episodios de inestabilidad que podrían extenderse hasta la próxima semana. “Va a estar cálido en los próximos días, pero con varios eventos de tormentas”, explicó.
Para el viernes estimó una máxima cercana a los 26 grados y la posibilidad de tormentas aisladas durante la mañana y la tarde.
Sin embargo, el sábado 31 de octubre se presentaría como la jornada más favorable para realizar actividades al aire libre. “El sábado se perfila como el mejor día con buen tiempo, máxima de 26, solcito, algunas nubes”, señaló Jalfin a Elonce.
Por su parte, el pronóstico extendido del SMN para Paraná anticipó una mínima de 16 grados y una máxima de 28, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.
El domingo volverían las tormentas
La estabilidad meteorológica podría durar poco. Según Jalfin, durante la tarde del domingo regresarían las condiciones favorables para el desarrollo de tormentas en la región. El especialista también advirtió que la primera semana de noviembre mantendría características inestables, con nuevos episodios de precipitaciones previstos para el martes y parte del miércoles.
En cuanto a las temperaturas, indicó que las máximas se mantendrían generalmente entre los 26 y 27 grados, sin descensos significativos pese al paso de los sistemas de tormentas.
Noviembre será más cálido, húmedo y lluvioso
De cara al próximo mes, Jalfin anticipó a Elonce un cambio en las condiciones meteorológicas respecto de octubre, que estuvo marcado por jornadas frescas. El aumento de las temperaturas estará acompañado por mayor humedad y episodios de inestabilidad.
“Va a empezar a estar un poco más notable El Niño en noviembre, diciembre, todo el verano de manera intermitente, con eventos de tormentas, pero también, irán aumentando las temperaturas”, explicó el meteorólogo.
En ese sentido, sostuvo que noviembre presentaría máximas superiores a los 25 grados, con valores más acordes a la época del año. “Noviembre será más inestable, pero también más cálido. Viene un poco más lluvioso, pero al mismo tiempo afloja el frío”, afirmó.
Advierten por sensaciones térmicas elevadas
El especialista señaló que el incremento de las precipitaciones también favorecerá condiciones de mayor humedad ambiental durante los próximos meses. Esta combinación podría provocar sensaciones térmicas elevadas, incluso cuando las temperaturas máximas no alcancen valores extremos.
“Tal vez las máximas no pican demasiado arriba, pero producto de la humedad, las térmicas van a ser bastante elevadas”, concluyó Jalfin al dialogar con Elonce.
De esta manera, Entre Ríos se encamina hacia un noviembre con temperaturas primaverales, mayor humedad y nuevos episodios de tormentas, mientras que el fin de semana tendrá al sábado como la jornada con mejores condiciones meteorológicas.