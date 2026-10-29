Día de la Chamarrita Entrerriana: el valor de transmitir la música de nuestras raíces a las nuevas generaciones

El Día de la Chamarrita Entrerriana se celebra cada 29 de octubre en homenaje a Linares Cardozo, uno de los principales referentes del cancionero provincial. En esta fecha, el acordeonista y docente Facundo Torresán, oriundo de Concepción del Uruguay, destacó la importancia de preservar esta expresión cultural y transmitirla a las nuevas generaciones.

En diálogo con Elonce, el músico explicó que la chamarrita representa una parte fundamental de su identidad. "La chamarrita es algo muy propio, de mi ciudad, de la gente inclusive de mi zona, de mi barrio", expresó.

Facundo Torresán, músico y docente (Elonce)

Torresán recordó que llevó este género a escenarios nacionales e internacionales, incluso a Europa, mediante el espectáculo Música de Tres Ríos. También participó en Cosquín junto a Yamila Cafrune. "Llevar la música nuestra a otras latitudes siempre es una gratificación, poder acercarle una historia que habla de nuestro paisaje, de nuestra gente", sostuvo.

La chamarrita como expresión de identidad entrerriana

El acordeonista explicó que este ritmo combina la alegría de la danza con letras que reflejan la vida cotidiana, los ríos y las costumbres provinciales. "Es vivaz la chamarrita, tiene esa alegría que surge en las palmas o en las ganas de bailar", señaló.

Además, destacó que las canciones permiten compartir historias familiares y experiencias vinculadas al territorio. Como ejemplo, mencionó composiciones relacionadas con el río Uruguay y los recuerdos de su abuelo, quien era pescador y conocedor del monte.

Gentileza.

Según Torresán, estas expresiones generan una conexión especial con los entrerrianos que viven lejos de su provincia. La música les permite reencontrarse simbólicamente con sus raíces, mientras que otros públicos descubren los paisajes y las tradiciones de Entre Ríos.

La importancia de transmitir la música a los jóvenes

Como docente de acordeón y director de orquestas, Torresán aseguró que las nuevas generaciones mantienen el interés por los ritmos tradicionales. "Siempre hay algún niño con la inquietud de aprender una chamarrita o un chamamé", contó.

En sus clases trabaja repertorios de chamarritas, chamamés y tanguitos montieleros, además de difundir el legado de reconocidos acordeonistas entrerrianos. También integra el movimiento cultural De Costa a Costa, que promueve la música provincial bajo la consigna de "sembrar entrerrianía".

Linares Cardozo.

Finalmente, invitó a los entrerrianos a conocer y acompañar a los artistas locales. "Una chamarrita te va a hablar del río, de nuestra tierra, de nuestro paisaje", afirmó.

Torresán remarcó la necesidad de mantener vigente el legado de Linares Cardozo, Aníbal Sampayo, los Hermanos Cuestas y otros referentes que contribuyeron a consolidar este género como parte de la identidad cultural entrerriana.