UADER anticipó el Día de la Chamarrita con una intervención de danza en la Peatonal San Martín

UADER anticipó el Día de la Chamarrita con una intervención artística en la Peatonal San Martín de Paraná, donde integrantes del taller de folklore de la Universidad Autónoma de Entre Ríos compartieron danzas tradicionales con los vecinos. La actividad se desarrolló este miércoles, como antesala de la conmemoración del 29 de octubre, en homenaje al músico y compositor Linares Cardozo.

La propuesta incluyó una chamarrita, un rasguido doble y un chamamé, interpretados por el ballet universitario. La presentación transformó por unos minutos el habitual movimiento del centro paranaense en un espacio de encuentro con las raíces culturales de la provincia.

Juan Carlos "Tati" Colombo, profesor del taller de folklore de la UADER, explicó a Elonce: "Hoy, en honor a la chamarrita, en honor a Linares Cardozo, vamos a bailar una chamarrita, un rasguido doble y un chamamé", y destacó la posibilidad de realizar actividades culturales al aire libre.

Un taller que promueve las danzas tradicionales

Colombo recordó que la iniciativa surgió hace tres años, cuando presentó un proyecto para conformar un ballet con participantes de los talleres de folklore y tango. Desde entonces, el grupo continúa desarrollando presentaciones y ampliando su repertorio.

"Cada 15 días enseñamos una danza nueva. Hoy llevamos más o menos unas 20 danzas aprendidas, que son las que siempre se bailan en las peñas", señaló el docente. También observó un creciente interés de los jóvenes por estos encuentros: "La juventud se está tirando a ir a las peñas, a divertirse, en lugar de boliches".

El profesor destacó que las clases están abiertas a toda la comunidad y no requieren experiencia previa. "No hace falta ni inscribirse ni nada, hay que venir y tener ganas de bailar y de aprender", afirmó. Los talleres comienzan en marzo y finalizan en noviembre.

La universidad y su vínculo con la comunidad

Por su parte, Nicolás Faes Micheloud, referente del área de Cultura de la UADER, destacó la importancia de trasladar las propuestas universitarias a los espacios públicos.

"La política de nuestra Universidad Autónoma de Entre Ríos es poder llegar a nuestros paranaenses" expresó de la autoridad de la universidad. A la vez remarcó lo arraigada que está la institución a la cultura popular y su rol en divulgarla.

Según explicó, estas intervenciones permiten que los vecinos interrumpan momentáneamente su rutina para disfrutar de las expresiones artísticas. "La gente se acerca, detiene por un momento en la rutina y puede disfrutar de estos momentos", comentó.

Finalmente, Faes Micheloud invitó a participar de las propuestas culturales de la institución. "Nuestras actividades son todas libres y gratuitas. La intención es democratizar la cultura, demostrar también que la universidad es un espacio que habitar desde otros lugares, no solo desde lo que se produce en las aulas",

concluyó.