AGMER anunció un paro docente para exigir justicia por Nancy Godoy, la maestra rural hallada sin vida en Corrientes

AGMER anunció un paro docente para este jueves 29 de octubre en Entre Ríos, en el marco de una jornada nacional de protesta para exigir justicia por Nancy Estela Godoy, la docente rural de Corrientes que fue encontrada sin vida después de permanecer desaparecida desde el 7 de octubre. La medida fue comunicada por la Comisión Directiva Central del sindicato y respaldada por la Seccional Paraná.

La convocatoria se realizó bajo la consigna “Por Nancy, exigimos justicia” y busca visibilizar la violencia de género, reclamar el esclarecimiento de la muerte de la trabajadora de la educación y exigir condiciones laborales seguras para las docentes.

Desde el gremio señalaron que la investigación judicial sostiene como principal hipótesis que Godoy fue víctima de un femicidio. En ese contexto, convocaron a una jornada de lucha que incluirá la suspensión de actividades docentes.

AGMER Paraná confirmó su acompañamiento al paro

A través de un comunicado, AGMER Seccional Paraná expresó su adhesión a la medida de fuerza y destacó la necesidad de sostener el reclamo de justicia.

“Este jueves 29 de octubre paramos para exigir justicia por Nancy, contra la violencia de género y en defensa de la vida digna y los derechos de las y los trabajadores de la educación”, manifestó la organización sindical.

Además, sostuvo que la lucha contra la violencia hacia las mujeres debe involucrar a toda la sociedad y remarcó la importancia de garantizar espacios laborales seguros.

“No hay lugar para el silencio ni la indiferencia frente a la violencia de género. El grito de ¡Ni Una Menos! sigue vigente y nos convoca a construir una sociedad libre de violencias, donde las mujeres puedan vivir y trabajar con libertad, seguridad y dignidad”, expresó la seccional.

El sindicato también vinculó el reclamo con la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación.

“Defender la educación pública también es defender a quienes la sostienen todos los días, sus derechos laborales y condiciones de trabajo dignas, libres de toda forma de violencia y discriminación”, agregó.

El reclamo por la muerte de Nancy Godoy

La Comisión Directiva Central de AGMER difundió un pronunciamiento en el que expresó su dolor por la muerte de Nancy Estela Godoy, una docente rural de Corrientes que había desaparecido el 7 de octubre.

“Nancy era una trabajadora de la educación. Una maestra que había ido a cumplir con su tarea de enseñar y que no regresó a su hogar”, señalaron desde la organización.

El gremio sostuvo que el caso volvió a poner en discusión la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección frente a la violencia de género, especialmente en los ámbitos laborales.

En ese sentido, reclamó una investigación exhaustiva que permita determinar las circunstancias de la muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

“Reclamamos una investigación exhaustiva, el esclarecimiento de los hechos y justicia para Nancy Godoy. Exigimos que se determinen las responsabilidades correspondientes y que no haya impunidad”, expresó la conducción provincial.

Exigen medidas de prevención y protección

En su comunicado, AGMER planteó que las instituciones educativas deben garantizar condiciones adecuadas de seguridad para quienes desarrollan tareas docentes.

“La escuela debe ser un espacio de enseñanza, de encuentro y de cuidado. Ninguna docente debería estar expuesta a situaciones de abandono, desprotección o violencia por el hecho de ejercer su trabajo”, sostuvo el sindicato.

Asimismo, la organización cuestionó el debilitamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y atender situaciones de violencia de género. En ese marco, reclamó mayor presupuesto, mecanismos de protección, educación sexual integral y acceso efectivo a la Justicia.

Desde AGMER consideraron que la prevención de las violencias requiere políticas públicas sostenidas y una respuesta rápida de las instituciones ante las denuncias y desapariciones.

Una jornada nacional de protesta

El paro de este jueves 29 de octubre se enmarca en una jornada nacional de protesta convocada para reclamar justicia por Nancy Godoy y visibilizar las situaciones de violencia que afectan a las mujeres.

Desde la Seccional Paraná reafirmaron su acompañamiento a la convocatoria y destacaron la importancia de la organización colectiva.

“Desde AGMER Seccional Paraná, acompañamos esta jornada de lucha y reafirmamos que la organización colectiva es fundamental para exigir respuestas, garantizar derechos y construir una sociedad más justa e igualitaria”, indicaron.

Finalmente, la organización expresó su acompañamiento a la familia, las compañeras y la comunidad educativa de la docente fallecida, y cerró su pronunciamiento con las consignas “¡Ni Una Menos!” y “¡Justicia por Nancy Godoy!”.