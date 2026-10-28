Convocan a compartir una foto de Micaela García en redes sociales antes del nuevo juicio a Pavón

Micaela García: convocan a compartir su foto a las 20 horas.

La campaña digital por Micaela García convoca a compartir este miércoles 28 de octubre, a las 20 horas, una fotografía de la joven entrerriana en redes sociales. La iniciativa, impulsada por la Fundación Micaela García, se realizará en vísperas del nuevo juicio a Néstor Pavón por su presunta participación en el femicidio.

Milagros Basgall, coordinadora de la fundación, explicó a Elonce que buscan recuperar una imagen que se viralizó en 2017, donde Micaela aparece con una remera de Ni Una Menos y el puño levantado. La convocatoria invita a publicarla en Instagram, Facebook, WhatsApp y otras plataformas.

"Es por Mica, pero para todas", expresó Basgall, al destacar el sentido colectivo de la iniciativa. "A casi 10 años de su femicidio seguimos pidiendo una justicia completa", sostuvo.

Milagros Basgall, coordinadora de la Fundación Micaela García (Elonce)

La historia detrás de la fotografía de Micaela

La coordinadora recordó que la imagen tiene un significado especial. En ella, Micaela sostiene un alfiletero que había confeccionado mientras aprendía a coser y levanta el puño como gesto de celebración.

"Ella era muy consciente de que lamentablemente es un destino que podemos llegar a tener las mujeres en este país si no se previenen las violencias por motivos de género", señaló Basgall.

Respecto del nuevo juicio, reconoció que atraviesan "muchísimas emociones, mucha esperanza de que realmente se haga justicia". También destacó que volver a Gualeguay representa un importante desgaste emocional para familiares y allegados.

Un pedido de justicia que se renueva

Basgall explicó que el nuevo proceso permitirá juzgar nuevamente a Pavón, esta vez por su presunta participación directa en el crimen y no solamente por encubrimiento.

"Lo estamos viviendo en comunidad y no tanto desde la individualidad", expresó sobre el acompañamiento recibido durante estos días.

Finalmente, reiteró la convocatoria para las 20 horas: compartir una fotografía de Micaela y renovar el pedido de justicia. "Que Mica vuelva a las calles y a las casas", manifestó.