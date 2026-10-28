Fiesta Nacional del Arroz: habrá un remate de 5.000 cabezas de ganado y una exposición gratuita

La Fiesta Nacional del Arroz 2026 incorporará un remate de 5.000 cabezas de ganado y ampliará su exposición agroindustrial, comercial y de servicios. La celebración se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en San Salvador y, según adelantaron sus organizadores a Elonce, ya genera interés entre productores y turistas de distintas provincias.

Durante una presentación en el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, el coordinador Marcelo Espinosa explicó que la 52ª Expo Agroindustrial sumará este año sectores vinculados con la ganadería y los viñedos, además de ampliar la participación de cabañas.

Marcelo Espinosa, coordinador general del evento (Elonce)

"Es la más grande que tenemos en la provincia de Entre Ríos y seguramente la más completa", sostuvo. El predio contará con cinco hectáreas y media destinadas a maquinaria agrícola, drones, automotores, molinos arroceros, tecnología, artesanos y emprendimientos regionales.

Un remate ganadero que atraerá productores de otras provincias

Una de las principales novedades será el remate de 5.000 cabezas de ganado, previsto para el sábado 7 de noviembre, a las 14 horas. La actividad despertó interés entre productores entrerrianos, correntinos, santafesinos y santiagueños.

Espinosa destacó que también confirmaron su participación expositores de Córdoba y Santa Fe. Según explicó, esta convocatoria demuestra que la exposición logró trascender los límites de la cuenca arrocera.

Además, confirmó que la entrada a la exposición será libre y gratuita, con propuestas gastronómicas y actividades familiares durante las tres jornadas.

La K'onga genera excursiones desde Buenos Aires

El intendente Jorge Zambón destacó el movimiento turístico previsto, especialmente por la presentación de La K'onga el sábado. Según indicó, ya se organizan excursiones desde Buenos Aires para asistir al espectáculo.

Jorge Zambón, intendente de San Salvador (Elonce)

El director municipal de Turismo y Cultura, Manuel Abancini, valoró esta novedad: "Es la primera vez que tenemos excursiones que eligen a San Salvador como destino".

Manuel Abancini, director municipal de Turismo y Cultura (Elonce)

Por su parte, Sebastián Bel, representante del organismo turístico provincial, señaló que estas celebraciones permiten impulsar las economías regionales. "Parte de nuestra matriz productiva se transforma en visita turística", expresó.

Sebastián Bel, vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (Elonce)

Cuánto cuestan las entradas para los espectáculos

Abancini informó que las entradas para los espectáculos musicales cuestan $25.000 el viernes, $40.000 el sábado y $10.000 el domingo. Los tickets pueden adquirirse mediante la plataforma oficial del evento.

Los residentes de San Salvador también podrán comprarlos en el municipio, mientras que habrá venta presencial durante la celebración. Además, se anunciaron servicios especiales de transporte para facilitar el regreso de los asistentes.

Finalmente, Zambón resaltó el significado de la fiesta para la comunidad: "El arroz es para San Salvador la producción identitaria, forma parte de nuestra historia y forma parte de nuestro presente también". La organización espera una importante convocatoria durante las tres jornadas.