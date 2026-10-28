Chofer de app de viajes negó acusaciones por intento de secuestro a pasajera: “Me dejó sin trabajo”

El chofer de una aplicación de viajes denunciado por un presunto intento de secuestro en Rosario negó las acusaciones de una joven que aseguró haber escapado de su vehículo durante un traslado. El conductor, identificado como Diego, de 47 años, sostuvo que nunca intentó drogar a la pasajera y aseguró que la difusión del caso en redes sociales provocó que la aplicación le bloqueara su cuenta, dejándolo sin su principal fuente de ingresos.

“Esta chica me arruinó, me dejó sin trabajo”, afirmó el hombre en declaraciones a LT8 y según publicó La Capital. Según explicó, el episodio ocurrió el jueves por la noche, cuando trasladaba a la joven por la zona céntrica de Rosario. La pasajera publicó posteriormente un video en TikTok en el que relató una situación que interpretó como un intento de secuestro.

El conductor confirmó que realizó el viaje, pero rechazó haber tenido intenciones de agredir o drogar a la mujer. Además, indicó que el lunes presentó una denuncia contra la pasajera y que debía volver a comparecer ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Qué dijo el chofer denunciado por intento de secuestro

“En mi vida me pasó una cosa así. Ese día venía trabajando normal, llevaba prácticamente 11 horas sin ningún problema”, expresó Diego al reconstruir lo ocurrido durante el viaje que terminó con la pasajera abandonando el automóvil.

El hombre confirmó que la joven había solicitado el servicio utilizando la cuenta de su padre, debido a que la suya se encontraba bloqueada por viajes impagos. También reconoció que mantuvo una conversación con ella, aunque negó que sus preguntas tuvieran alguna intención inapropiada.

“Quise entablar una conversación. Siempre trato de ser una persona educada y amable, entiendo que hace más ligero el viaje”, explicó. La pasajera, en cambio, había manifestado que se sintió incómoda por las preguntas personales que le realizó el conductor.

Diego también señaló que, antes de comenzar el recorrido, solicitó el código de seguridad correspondiente al viaje y consultó qué camino prefería tomar. Según su versión, la joven eligió circular por avenida Belgrano.

“Por un tema mío de seguridad, hay lugares a donde no entro a partir de las 22. Me pidió que agarre por abajo, por avenida Belgrano”, detalló.

La pasajera abandonó el vehículo cerca del Monumento a la Bandera

El conductor relató que el viaje se interrumpió abruptamente en inmediaciones de avenida Belgrano y Laprida, a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera. Según sostuvo, la joven le manifestó que se sentía mal y le pidió que detuviera el automóvil.

“Sinceramente, a mí me asustó porque nunca me pasó. Cuando freno, ella abre la puerta, agarra su campera, su bolso y le hace señas a una chata que venía atrás. Sube y se va”, contó.

De acuerdo con su testimonio, permaneció estacionado después de que la pasajera abandonara el vehículo y notificó a la aplicación que el traslado había quedado inconcluso y que no había recibido el pago correspondiente.

La versión del chofer contradice la interpretación de la joven, quien denunció públicamente que temió por su seguridad durante el recorrido. Las circunstancias del episodio son materia de investigación y, hasta el momento, no se informó una resolución judicial que determine responsabilidades.

App de viajes bloqueó la cuenta tras la viralización del video

Diego aseguró que, después de la difusión del relato de la pasajera en TikTok, la aplicación de viajes le bloqueó la cuenta y quedó imposibilitado de continuar trabajando. Según explicó, llevaba aproximadamente un año y medio realizando viajes mediante la plataforma.

“En el poco tiempo que tengo, casi un año y medio, hice mil viajes de cinco estrellas. Mucha gente me ha calificado por la amabilidad y el respeto que le tengo”, manifestó al defender su trayectoria como conductor.

El hombre también cuestionó las consecuencias de la viralización del caso. “No entiendo cómo hay gente a la que le gusta arruinar la vida de otros sin sentido, por likes, por hacerse viral”, expresó.

De acuerdo con su relato, la empresa le comunicó inicialmente que disponía de un plazo de 48 horas para resolver su situación, pero aseguró que no recibió una respuesta definitiva pese a sus reiterados reclamos.

El impacto económico que denunció el conductor

El chofer explicó que no posee un automóvil propio y que alquila un vehículo para realizar los viajes. Según indicó, paga 80.000 pesos diarios de alquiler, por lo que necesita trabajar durante extensas jornadas para cubrir ese costo y obtener ingresos.

“Me tenía que mover para juntar esa plata y el resto me quedaba a mí. Gano 15 o 20 mil pesos en 12 horas”, sostuvo al describir su situación económica.

Además, afirmó que perdió la posibilidad de cobrar un incentivo de 89.000 pesos que la plataforma ofrecía por completar 65 viajes. El bloqueo de su cuenta, aseguró, le impidió alcanzar ese objetivo.

“Me cansé de hablar con Uber. Nunca caí detenido, no sé lo que es estar preso. Tengo mi certificado de buena conducta y mi certificado prontuarial intacto”, expresó.

Finalmente, insistió en que su preocupación principal era poder continuar trabajando para sostener sus gastos cotidianos. “Mi preocupación era traer a mi casa para poder comer esa noche”, concluyó.

El caso continúa bajo intervención judicial, mientras permanecen enfrentadas las versiones de la pasajera denunciante y del conductor.