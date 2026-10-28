Se esperan máximas de hasta 28 grados, pero anuncian lluvias para los próximos días

El pronóstico para Paraná anticipa temperaturas en ascenso, jornadas de nubosidad variable y posibilidades de lluvias entre el jueves y el viernes. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles comenzó con una temperatura mínima de 11 grados y se espera una máxima de 24 grados.

Durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde y la noche predominará la nubosidad. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán entre el 0 y el 10 por ciento, con vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para el jueves 29, el organismo nacional anunció una mínima de 15 grados y una máxima de 25 grados. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y algunas mejoras temporarias hacia el mediodía, pero las condiciones podrían desmejorar durante la tarde y la noche.

Cuándo llegarían las lluvias a Paraná

Según el SMN, durante la tarde y la noche del jueves se prevén lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento. Los vientos se mantendrán entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

Para el viernes 30, el pronóstico indica una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados. Durante la primera parte del día se espera cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento.

Las condiciones mejorarían durante el sábado 31, cuando la temperatura alcanzaría los 28 grados, con una mínima de 16 grados. Se espera cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.

Cómo comenzará noviembre

El domingo 1 de noviembre se presentaría con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados. El cielo permanecería entre mayormente y parcialmente nublado, sin probabilidades significativas de lluvias.

Para el lunes 2, el SMN anticipa condiciones similares, con temperaturas de entre 16 y 27 grados, nubosidad variable y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0 y el 10 por ciento.

En tanto, el martes 3 de noviembre se mantendrían las condiciones estables, con una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados. El cielo estaría mayormente nublado durante buena parte de la jornada.

Cómo estará el tiempo en las principales ciudades de Entre Ríos

En Concordia, este miércoles se espera una máxima de 24 grados, con cielo entre soleado y parcialmente nublado. Para el jueves la temperatura podría alcanzar los 26 grados y el viernes los 27, con posibilidad de chaparrones durante la tarde. El sábado se mantendrían los 27 grados, con predominio de sol.

En Gualeguaychú, el miércoles tendrá una máxima cercana a los 23 o 24 grados, con cielo parcialmente nublado. El jueves se prevén temperaturas de entre 24 y 26 grados y podrían registrarse precipitaciones aisladas, principalmente durante la tarde y la noche.

Para Concepción del Uruguay, se anticipa una máxima de aproximadamente 24 grados este miércoles, con nubosidad variable y escasas probabilidades de lluvia. El jueves la temperatura podría alcanzar los 25 grados y se contemplan posibles chaparrones aislados hacia la tarde y la noche.

En Victoria, se espera un ascenso gradual de las temperaturas, con alternancia de sol y nubes. Una tendencia similar se prevé para Villaguay, La Paz, Diamante y Nogoyá, aunque no se pudieron confirmar valores actualizados específicos para cada localidad.