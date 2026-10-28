Un detenido por manosear a una mujer en Paraná: es el cuarto caso de acoso callejero en pocos días

Una mujer de 31 años denunció que fue víctima de acoso callejero y abuso sexual simple en Paraná, luego de que un hombre le realizara comentarios de contenido sexual y la tocara sin su consentimiento. El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Artigas y O’Higgins, donde intervino personal de la Comisaría Décima tras recibir varios llamados al 911. El sospechoso, de 33 años, fue detenido por disposición de la Fiscalía.

Según informaron fuentes policiales a Elonce, los llamados alertaban sobre la presencia de un hombre vestido con ropa oscura que estaba provocando disturbios en la vía pública. Además, los vecinos señalaron que habría tocado las partes íntimas de una mujer que se encontraba en el lugar.

Al llegar, los efectivos localizaron al sospechoso, un hombre de 33 años, quien se encuentra en situación de calle. Paralelamente, se presentó la damnificada y relató que el hombre le había realizado comentarios de contenido sexual antes de tocarle los glúteos sin su consentimiento. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía dispuso su detención y traslado a la Alcaidía, en el marco de una causa por presunto abuso sexual simple.

Un detenido por manosear a una mujer en Paraná

El jefe de comisaría décima de Paraná, Matías Franco, confirmó a Elonce que el sospechoso “tiene antecedentes por desobediencia”.

Cuarto caso de acoso callejero denunciado en Paraná

El episodio se suma a otros tres hechos de características similares denunciados recientemente en la capital entrerriana, en los que mujeres fueron abordadas y tocadas sin su consentimiento mientras circulaban por espacios públicos.

Uno de los antecedentes corresponde a una mujer que fue atacada por un motociclista mientras se desplazaba en bicicleta, en inmediaciones del Club Paracao. Según su denuncia, el hombre la manoseó y provocó que perdiera el equilibrio y cayera, lo que le ocasionó una fractura de muñeca.

En otro caso, una cámara de seguridad registró el momento en que un motociclista se acercó a una mujer que caminaba por la zona de Reforma Universitaria y Santiago Solioz, la tocó de manera indebida y escapó a toda velocidad. Las imágenes permitieron documentar la secuencia del ataque.

También se registró una denuncia de una joven de 28 años que fue manoseada mientras caminaba por la peatonal San Martín, en pleno centro de Paraná. Tras comunicarse con el 911, la Policía logró localizar al sospechoso en la Terminal de Ómnibus y detenerlo.

“Te da vergüenza y te hace sentir culpable”: el testimonio de una víctima

En diálogo con Elonce, la joven de 28 años que denunció el episodio ocurrido en la peatonal relató cómo vivió la situación y las consecuencias emocionales que le provocó el ataque.

“Te da vergüenza y te hace sentir culpable”, expresó al describir lo que sintió después de haber sido tocada por un desconocido mientras caminaba por un espacio público.

La mujer también alentó a otras víctimas a realizar las denuncias correspondientes, pese a las dificultades que pueden experimentar después de atravesar situaciones de este tipo.

Los cuatro episodios denunciados recientemente en Paraná tienen como elemento común el contacto físico no consentido contra mujeres en la vía pública. En algunos casos, los ataques fueron cometidos por hombres que circulaban en motocicleta, mientras que en otros los sospechosos fueron localizados y detenidos tras la intervención policial.

El acoso callejero es una forma de violencia de género

El acoso callejero comprende conductas de connotación sexual realizadas contra una persona en espacios públicos o de acceso público, que afectan su dignidad, integridad, libertad de circulación o permanencia en esos lugares.

Estas prácticas pueden manifestarse mediante comentarios sexuales sobre el cuerpo, gestos obscenos, fotografías o grabaciones sin consentimiento, persecuciones, arrinconamientos, exhibicionismo y contacto físico indebido.

El acoso callejero no es un piropo, sino una forma de violencia de género. Los comentarios sexuales y, especialmente, el contacto físico sin consentimiento pueden generar temor, incomodidad y consecuencias emocionales en quienes los padecen.

En los casos que involucran tocamientos de carácter sexual, las conductas pueden constituir delitos, como el abuso sexual simple, según las circunstancias y la evaluación judicial correspondiente.

El nuevo hecho ocurrido en Artigas y O’Higgins quedó bajo investigación de la Justicia, mientras que el hombre señalado por la víctima permanece detenido por disposición de la Fiscalía.