Ocultaba más de 48 kilos de cocaína en un auto y los paquetes estaban cubiertos de grasa

Gendarmería Nacional detuvo a un hombre que transportaba 48,350 kilos de cocaína en un automóvil desde Salta hacia Tucumán. La droga estaba distribuida en 45 paquetes cubiertos de grasa y escondidos en una estructura del vehículo.
Un hombre fue detenido por transportar más de 48 kilos de cocaína ocultos en un automóvil, durante un control vehicular realizado por Gendarmería Nacional sobre la Ruta Provincial 307, a la altura del mirador de Tafí del Valle, en Tucumán. La droga estaba distribuida en 45 paquetes recubiertos de grasa.
El procedimiento fue realizado por integrantes de la Sección Monteros, dependiente del Escuadrón 71 Aguilares, quienes interceptaron un Chevrolet Corsa que circulaba desde Salta hacia Tucumán.
Durante la inspección, los efectivos detectaron irregularidades en la alfombra ubicada detrás del asiento del acompañante, que presentaba signos de haber sido removida recientemente. Esta situación motivó una requisa más exhaustiva del vehículo.
Los paquetes estaban cubiertos de grasa
Con la asistencia de un perro antinarcóticos, los gendarmes encontraron bolsas de nailon recubiertas de grasa, escondidas en la estructura que separaba la cabina del sector de carga.
Tras informar al magistrado interviniente, trasladaron el automóvil hasta una dependencia de Gendarmería para realizar las pruebas correspondientes.
El análisis mediante Narcotest confirmó que los 45 paquetes contenían cocaína, con un peso total de 48 kilos y 350 gramos.
Detuvieron al conductor y secuestraron el vehículo
Por disposición del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, los efectivos secuestraron la totalidad del estupefaciente, el automóvil, un teléfono celular y dinero en efectivo.
El conductor quedó detenido por presunta infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes.
La investigación quedó bajo intervención de la Justicia Federal, mientras que la droga y los elementos incautados fueron puestos a disposición judicial.