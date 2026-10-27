Empleados de comercio: acordaron un aumento del 5,7% escalonado en paritaria y un bono de $50.000

La paritaria de Comercio estableció una suba salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026, distribuida en tres cuotas. Además, los empleados recibirán un bono de $50.000 y mantendrán la suma fija de $120.000 acordada anteriormente.
La paritaria de Comercio cerró un nuevo acuerdo salarial que estableció un aumento del 5,7% para los empleados mercantiles durante el último trimestre de 2026, acompañado por un bono extraordinario de $50.000. La actualización se aplicará en tres tramos mensuales entre octubre y diciembre, mientras que se mantendrá el pago de una suma fija de $120.000.
El entendimiento fue alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las principales cámaras empresariales del sector: la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).
El acuerdo comprendió a todas las categorías de trabajadores alcanzadas por el convenio mercantil y mantuvo un esquema de actualización similar al establecido durante el trimestre anterior.
Cómo se pagará el aumento salarial de Comercio
La recomposición salarial del 5,7% se distribuirá en tres incrementos iguales del 1,9%, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2026. De esta manera, los trabajadores recibirán un aumento del 1,9% en octubre, otro porcentaje equivalente en noviembre y el último tramo en diciembre, hasta completar la actualización trimestral acordada.
Además, todos los empleados de Comercio percibirán un bono extraordinario de $50.000, que se abonará en dos cuotas consecutivas de $25.000, correspondientes a octubre y noviembre.
Qué pasará con la suma fija de $120.000
Otro de los puntos centrales de la negociación fue la continuidad de la suma fija de $120.000 establecida en el acuerdo salarial anterior. Según lo pactado, ese importe continuará abonándose regularmente durante octubre, noviembre y diciembre, junto con los incrementos porcentuales y el nuevo bono extraordinario.
De esta manera, el convenio combinó aumentos escalonados y sumas adicionales con el objetivo de acompañar los ingresos de los trabajadores mercantiles.
Qué dijo Armando Cavalieri sobre el acuerdo
Tras finalizar las negociaciones, el secretario general de Faecys, Armando Cavalieri, destacó la importancia de alcanzar un entendimiento entre representantes sindicales y empresarios. "Sabemos que muchas pymes y comercios de cercanía atraviesan dificultades. Por eso buscamos un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita acompañar el poder adquisitivo y preservar el empleo", expresó.
El dirigente señaló que la negociación se desarrolló en un contexto económico complejo, marcado por las dificultades que atraviesan numerosos establecimientos comerciales.