Fallo histórico por la muerte de una joven tucumana: condenaron a su expareja por instigación al suicidio

La condena por instigación al suicidio de Karla Robles marcó un precedente histórico en Tucumán. La Justicia sentenció a Diego Zerda, expareja de la joven de 27 años que se quitó la vida durante una transmisión en vivo por TikTok, a cuatro años y seis meses de prisión efectiva. Es el primer juicio oral y público por este delito que concluye con una condena de cumplimiento efectivo en la provincia.

La sentencia fue dictada por la jueza Fanny Siriani, quien consideró demostrado que Zerda ejerció violencia psicológica, amenazas y manipulación sistemática sobre Robles. También lo encontró culpable de amenazar al hermano de la víctima después de su fallecimiento, ocurrido el 24 de octubre de 2025.

En los fundamentos del fallo, la magistrada sostuvo que quedaron acreditados tanto el dolo como el nexo causal entre las conductas del acusado y la muerte. "Sabía que podía sugestionarla con amenazas de brujerías y alejarla del círculo de contención", expresó al explicar cómo Zerda aprovechó la vulnerabilidad de su expareja.

Las pruebas que llevaron a la condena

El juicio comenzó el 13 de octubre y reunió testimonios de familiares, allegados, policías y especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Los peritos analizaron el teléfono de Karla y registros digitales aportados por sus amigas, entre ellos conversaciones, capturas de pantalla y videos.

Durante la investigación también se intentó examinar el celular del acusado, pero se comprobó que había sido restablecido a su configuración de fábrica horas después del fallecimiento. Sin embargo, las pruebas conservadas por el entorno de la víctima permitieron reconstruir parte de las amenazas y los mensajes intimidatorios.

Diego Zerda (La Gaceta)

El fiscal Pedro Gallo y los querellantes Augusto Avellaneda y Benjamín Visuara habían solicitado seis años de prisión efectiva. La defensora oficial Marta Toledo pidió la absolución. Finalmente, Siriani impuso cuatro años y medio de cárcel y se dispuso mantener la prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza.

La Justicia cuestionó las denuncias desatendidas

Uno de los aspectos centrales del fallo fue el cuestionamiento al accionar judicial previo. Karla había denunciado desde 2022 situaciones de violencia física y psicológica, además del incumplimiento de restricciones impuestas contra Zerda.

La jueza señaló que las denuncias no fueron investigadas adecuadamente y que tampoco se adoptaron medidas oportunas para evitar nuevas agresiones. Consideró que existió una omisión del deber de protección reforzada que correspondía garantizar a la víctima.

(La Gaceta)

El caso había generado movilizaciones y fuertes cuestionamientos de la familia contra el Ministerio Público Fiscal. La madre de Karla, Mirta Isabel Giménez, reclamó explicaciones por la falta de respuestas institucionales y exigió responsabilidades por las denuncias que, según sostuvo, no fueron atendidas.

Buscan crear la ley Karla Robles para endurecer las penas

"Es un paso muy grande haber conseguido esta sentencia, ya que es el primer juicio oral y público por instigación al suicidio que se realiza en Tucumán que obtiene una condena con prisión efectiva", destacó el abogado querellante Augusto Avellaneda en declaraciones a La Gaceta.

El letrado sostuvo que el fallo establece "una jurisprudencia muy importante para futuros casos", aunque manifestó su disconformidad con la pena. Explicó que el problema radica en la escala prevista por el Código Penal para la instigación al suicidio, que considera insuficiente frente a la gravedad del resultado.

Por ese motivo, anticipó que analizarán impulsar la ley Karla Robles, una propuesta para aumentar las penas por este delito. "Vamos a analizar si a través de este fallo podemos armar un proyecto", señaló. La iniciativa podría llegar al Congreso de la Nación y abrir un debate sobre las sanciones y la protección de víctimas de violencia de género.