Estrenan en Paraná "Una tribu con el agua", un documental sobre el arroyo La Santiagueña

El documental sobre el arroyo La Santiagueña, titulado "Una tribu con el agua", tendrá su estreno presencial este jueves 29 de octubre, a las 18 horas, en la plaza San Miguel de Paraná, como parte del Festival Tramando Medios. La producción entrerriana, dirigida por Guillermo Fontana Lai y Mariano Osuna, también fue difundida gratuitamente a través de redes sociales.

El cortometraje tiene una duración de 23 minutos, cuenta con música original de Sebastián Reyes y reúne seis entrevistas junto con material de archivo histórico. A través de distintos testimonios, reconstruye la trayectoria de La Tribu del Salto, una organización que transformó la preocupación ambiental en acciones comunitarias.

(Gentileza Mariano Osuna)

Las voces de Îvîra Verá Espinoza, Melania Peirano, Leonardo Fernández, Rubén Alcaín, Indiana Amancay y Sebastián Sánchez permiten conocer las distintas generaciones del movimiento sociocultural, surgido en 2011 en Paraná tras las primeras iniciativas colectivas para sanear el arroyo La Santiagueña.

Un proyecto universitario que recupera la memoria ambiental

La producción nació como trabajo final de las cátedras Gestión de lo Cultural y Producción en Lenguajes II, de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

"Luego de esa entrega, nos pusimos a trabajar en distintas aristas de la postproducción. Se sumaron amigos y nos dimos el espacio para cerrar un proyecto que invita a reflexionar sobre los arroyos en Paraná, las políticas públicas y nuestro vínculo cotidiano con la casa común", destacaron sus realizadores.

El equipo técnico también estuvo integrado por Guillermo Bárbarov y Leonardo Serroels, responsables de las imágenes con drones, y Estefanía Alippi y Juan Benítez Bosc, quienes participaron en la producción.

Una reflexión sobre los arroyos de Paraná

"Paraná está construido sobre 16 arroyos; la mayoría tapados mientras el agua y la contaminación siguen su curso", señalaron los realizadores, al destacar la importancia de recuperar la memoria ambiental de la ciudad.

"Es fundamental reflexionar cómo habitamos nuestros ecosistemas y cómo construimos nuestras ciudades", expresaron.

Finalmente, remarcaron que el cine y la universidad pública permiten generar espacios de reflexión colectiva. "Es una invitación más a pensarnos y accionar como comunidad", concluyeron.