Una camioneta chocó a una moto conducida por un niño de 12 años en La Paz: resultó herido

La Paz: niño de 12 años herido en choque de moto y camioneta.

Un niño de 12 años resultó herido en un choque entre una moto y una camioneta en La Paz, ocurrido durante la mañana de este martes 27 de octubre, en la intersección de las calles Los Pinos y Olegario Andrade.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, el accidente involucró a una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Brava Nevada de 125 centímetros cúbicos, que era conducida por el menor. Hasta el momento, no se precisaron las circunstancias que provocaron la colisión ni cómo se produjo el impacto entre ambos vehículos.

Tras el siniestro, personal policial acudió al lugar y se dispuso el traslado del niño al hospital local para evaluar su estado de salud y determinar la gravedad de las heridas.

Qué lesiones sufrió el menor de 12 años

De acuerdo con el informe oficial, el niño presentó escoriaciones en la mano derecha que requirieron sutura, además de lesiones superficiales en la rodilla izquierda y en la zona de la tibia.

Los profesionales médicos realizaron los estudios correspondientes y descartaron lesiones óseas. Pese a las heridas, el menor permaneció en observación hasta que finalmente recibió el alta médica.

De esta manera, se confirmó que las lesiones no comprometieron estructuras óseas y que el niño pudo retirarse del establecimiento asistencial después de completar la evaluación médica.

Retuvieron la motocicleta por falta de documentación

Como parte del procedimiento, las autoridades dispusieron la retención de la motocicleta Brava Nevada de 125 cc debido a que carecía de la documentación reglamentaria necesaria para circular.

En el lugar intervino personal de Comisaría Primera de La Paz, mientras que también tomó participación Policía Científica para realizar las actuaciones correspondientes y recabar información sobre el accidente.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de La Paz, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión entre ambos vehículos. El informe policial no atribuyó responsabilidades por el hecho ni precisó si hubo otras personas lesionadas.